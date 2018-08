Esta semana ingresa al Senado la reforma electoral "abreviada"

Los senadores del FpV presentaron la semana pasada un proyecto que habilita a Bordet a fijar la fecha de las elecciones. Ingresará formalmente en la sesión de esta semana. Habilita al Poder Ejecutivo Provincial a fijar la fecha de las elecciones y modifica la representación de las minorías.



El presidente de la bancada del FpV, Ángel Giano, recordó: "Tenemos un proyecto de 190 artículos que el gobernador Bordet envió al Senado hace más de dos meses para una gran reforma electoral y política, pero también nos pidió el mayor de los consensos para poder lograr ese objetivo y que podamos tener un Código Electoral para las elecciones de 2019".



Mencionó, en el mismo sentido que, "como no se logró el consenso y tampoco era el objetivo de él, ni nuestro, de utilizar las mayorías simples para aprobar una ley tan importante, se resolvió que la mejor manera de transitar el camino hacia las elecciones de 2019, era introducir un proyecto desde el mismo Senado, desde donde estábamos estudiando la ley, denominada abreviada, extrayendo artículos de ese código proyectado por el gobernador Bordet".



Del mismo modo, detalló a Quién Dice Qué: "Hemos presentado y tiene ingreso en el Senado, esta semana, un proyecto de siete artículos donde establecemos el plazo que el gobernador tiene para fijar las elecciones primarias, y las generales; en segundo lugar establecemos la facultad del gobernador de fijar las fechas para las elecciones provinciales, que pueden ser anticipadas a las nacionales, ser simultáneas o posteriores a las nacionales. También establecemos el plazo mínimo y máximo que el gobernador debe convocar a las elecciones. Además un artículo que pretende solucionar un problema que tenemos algunos de los partidos políticos donde la minoría no tiene representación en las elecciones primarias".



El legislador afirmó que la posibilidad de "múltiple pegado" no está contemplado en este proyecto. "A partir del ingreso en el Senado, buscaremos el consenso con otras fuerzas políticas (respecto del tema). Habrá reuniones este martes, para recibir sugerencias de parte del Tribunal Electoral y del Superior Tribunal de Justicia", manifestó.



Puso relevancia que hay "muchas cuestiones que se resuelven con la ley y otras cuestiones que se llevan adelante con las cartas orgánicas de los diferentes partidos. Con esta ley pretendemos resolver la participación de las minorías". Elonce.com.