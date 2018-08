UTA Entre Ríos reclamó por atraso en los pagos de salarios

UTA Entre Ríos manifestó su preocupación debido a que los trabajadores aún no han percibido su salario. De no depositarse este martes, tomarán medidas de fuerza.Juan Carlos Dittler, Secretario General, indicó aque "es el cuarto día hábil en el que deberían haber percibido los sueldos, pero lamentablemente hay algún problema. Los fondos llegaron el viernes desde nación hacia la provincia y hasta el día de la fecha todavía no se han transferido a las empresas".En ese sentido, aseguró que fueron recibidos por la Ministra de Gobierno, Rosario Romero. "Nos atendió muy bien y hablamos de hacer el trámite para acelerar los pagos. Vamos a actuar con prudencia para no afectar el servicio de transporte público de pasajeros. Sabemos que es una molestia muy grande para los trabajadores, perro hemos resuelto esperar hasta este martes en horas del mediodía para ver qué novedad tenemos".De no tener una respuesta favorable, ratificó que harán asambleas en los lugares de trabajo, a partir de las 4 am del miércoles y se vería resentido el servicio de transporte."Tenemos que actuar con prudencia. Afortunadamente tenemos trabajo en estos tiempos tan difíciles, pero tampoco queremos que nuestros trabajadores se vean afectados en su fuente de trabajo", agregó.