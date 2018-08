Fariña: "Centeno tomó sus recaudos y se guardó una carta"

El ex financista Leonardo Fariña, uno de los arrepentidos en las causas que investigan hechos de corrupción en el Gobierno kirchnerista, se refirió a los cuadernos que detallaban el recorrido de dinero de coimas de empresarios a exfuncionarios y consideró que el ex chofer Oscar Centeno "tomo sus recaudos" y escribió esa información para guardarse "una carta".



"Quizás fue una carta que se guardó por cualquier eventual problema que surgiera con sus jefes. Está a las claras que cuando tienen que soltarte la mano o hacerte el responsable de todo lo hacen. La fidelidad no es una cuestión que caracteriza mucho al pensamiento o a la ideología kirchnerista", sostuvo el colaborador judicial en el expediente de la denominada "Ruta del Dinero K".



En diálogo con América, Fariña, que actualmente está dentro del Programa de Protección de Testigos, advirtió que "el hecho de participar de un delito con esta clase de personas conlleva un riesgo muy grande".



Y recordó su caso: "En mi caso, por mi falta de experiencia y mis 23 años no le tenía miedo a nadie. Esta persona, con otra edad y otra formación, quizás tomó sus recaudos".



Respecto de los detalles que registró Centeno en sus cuadernos, el exfinancista señaló que "no llama la atención ese movimiento, porque es más de lo mismo".



"El eje de la cuestión no es por qué lo hizo Centeno. Es demostrar la calidad probatoria de lo que implican esos libros. Centeno quizás tomó sus recaudos. Mientras lo que haya en ese cuaderno se pueda probar, quién lo escribió no es lo importante", concluyó Fariña.