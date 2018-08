Ya hay 17 detenidos en el caso de los cuadernos y sólo queda un prófugo

El empresario Francisco Valenti, directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), fue detenido este sábado cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Emirates, proveniente de Asia.Según la información que volcó el ex chofer Oscar Centeno en los cuadernos, Valenti pagó unos 2,8 millones de dólares a Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido, ex ministro de Planificación."Cuando Baratta se encontraba con Valenti, recibía bolsos con dinero y cajas de espumantes de la bodega Lagarde", escribió Centeno el 23 de septiembre de 2009.El jueves, IMPSA informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que le brindó "licencia por tiempo indeterminado" a Valenti hasta que se aclare su situación judicial y en su lugar oficializó a Alberto Andreu, director suplente.El miércoles, cuando estalló el escándalo, una comisión de la Policía Federal de Buenos Aires viajó expresamente hasta Mendoza para allanar la casa de Valenti, ubicada en el municipio de Godoy Cruz.Por más de seis horas, los efectivos requisaron la propiedad. Secuestraron documentación y un Audi A4 color gris que estaba estacionado en la cochera de la casa.Con él, ya son 17 los detenidos pero aún queda un prófugo: Oscar Thomas, ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá, quien también se encontraría fuera del país.Los últimos en entregarse, este viernes, habían sido el empresario Juan Carlos Goycoechea y el ex asesor del ministerio de Planificación Federal Fabián García Ramón.