Kicillof en Paraná: "La política macroeconómica de Macri es un desastre"

Se realizó este sábado en Paraná, el lanzamiento del espacio "Unidad Ciudadana" con la presencia del ex ministro de Economía y actual diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof."Nos querían dar por terminados y liquidados, pero nosotros somos la historia, y nosotros somos el futuro. Estamos para transformar este país, siendo gobierno o siendo oposición", resaltó Kicillof al dar inicio al acto que fue organizado por la dirigencia del espacio que a nivel nacional es conducido por Cristina Fernández de Kirchner."El objetivo es nuclear a muchos dirigentes y militantes que quieren ser una clara y contundente oposición a las políticas nacionales del gobierno de Macri", argumentó en relación a lanzamiento de Unidad Ciudadana Paraná."Nuestro país está en peligro, pasamos una época triste y angustiosa. El programa económico de Macri nos está haciendo daño; esta fuerza llegó para despolitizar", reafirmó el ex ministro de Economía durante el kirchnerismo.De acuerdo a lo que resaltó ante una gran cantidad de militantes que se concentró en Club Echague, aseguró que "esta es una enorme oportunidad". Pidió a la militancia peronista que, "vayan a hablar a uno por uno y puerta por puerta para convencer a los argentinos de que esto no es una tormenta, sino, el resultado de políticas económicas neoliberales que ya se han aplicado".Según denunció, "a las mismas políticas que le conviene al poder económico permanente, las siguen las mismas consecuencias. Macri no vino a arreglarle la vida a nadie, sino, a aplicar las mismas políticas que representan a sus propios intereses".Previo al acto, Kicillof contó aque mantuvo una reunión con representantes de los sindicatos de CGT y CTA, con empresarios de sectores vinculados al comercio, a las pymes y a la producción rural de la zona."Cada vez se están sintiendo con más fuerza los efectos de una política económica de bajar los salarios, subir las tasas de interés, abrir las importaciones y devaluar. Todo ese desastre afecta a Paraná, a todo Entre Ríos y por más esfuerzo que se pueda hacer desde la provincia, la política macroeconómica de Macri es un desastre", reafirmó."Generaron una situación artificial para las elecciones pasadas y ahora, vinieron con el sablazo del ajuste", apuntó. Y continuó: "Hay un dirigencia que ha tomado diferentes caminos, pero a casi 31 meses de asumido Macri, a nadie le puede caber ninguna duda que lo que hace él, es exactamente contrario a lo que pensamos los que estamos del campo popular, del lado del peronismo".En tanto, el ex gobernador Sergio Urribarri, a través de las redes sociales, destacó "la jornada maravillosa que demuestra la fuerza arrolladora del campo nacional y popular"."Porque frente a quienes pretenden instalar el discurso de la antipolítica, nosotros seguimos sosteniendo la política como herramienta de transformación social. Frente a quienes denigran permanentemente el pasado, nosotros somos herederos de nuestros líderes y artífices de nuestro futuro. Y frente a quienes buscan difamarnos y debilitarnos, nosotros tenemos nuestras convicciones firmes, en alto y con plena conciencia de nuestros logros, conquistas y desaciertos también", posteó Urribarri."Con unidad, organización y solidaridad vamos a enfrentar la verdadera grieta que es la grieta social y económica que está generando el Gobierno Nacional y sus políticas neoliberales. Vamos a recuperar el país normal que nos dieron Néstor y Cristina", cerró.