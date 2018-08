Galimberti será candidato a gobernador por Alternativa Radical

Alternativa Radical Entrerriana se reunió este sábado en el Centro Económico Comercial Industrial de Villaguay en su asamblea plenaria. En la oportunidad, ratificaron que el nombre de Pedro Galimberti sigue siendo la expresión, por parte de este sector, para ofrecerlo como alternativa de unidad en la propuesta para la candidatura a gobernador."Queremos gobernar Entre Ríos, debe ser la consigna, y en eso debemos estar entretenidos de aquí a la fecha en la que se realicen las elecciones" se indicó desde el sector durante el encuentro, que además tuvo un temario consistió en un minucioso análisis de, en primer lugar, la situación nacional, en segundo lugar, la situación provincial y las futuras elecciones en la provincia y, por último, la convocatoria a elecciones provinciales para renovar las autoridades.La apertura estuvo a cargo del Intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, quien expuso su visión de lo que ha sido la marcha del partido estos dos años y cuál podría ser a forma para la renovación de las autoridades del partido.En este sentido, todos coincidieron en la necesidad de agotar todos los esfuerzos para evitar la interna partidaria y armar una lista de consenso que permita seguir posicionando al radicalismo en Entre Ríos y que la interna partidaria no frustre las posibilidades de ser gobierno en la provincia.Sobre la situación nacional, se escuchó la opinión de dirigentes desde Islas del Ibicuy hasta Feliciano, y desde Paraná Campaña hasta Concordia. Todos coincidieron en que si bien la situación económica y social se presenta compleja para muchos argentinos, está claro que tiene que ver con la complejidad de la situación en la que el país se encuentra y viene arrastrando durante muchos años al no resolver los problemas estructurales de la economía de la Argentina. Asimismo, si bien puede advertirse alguna situación de malestar en el electorado, también se coincidió que la esperanza de la gente no solo todavía se mantiene en Cambiemos, sino que no avizora por parte del peronismo o de otros sectores políticos que le ofrezcan una alternativa concreta y explicita de cómo resolver con mayor celeridad los complejos problemas del país.Respecto de la situación provincial, denunciaron que el peronismo debe dejar de jugar a la interna con los problemas institucionales, y tienen la responsabilidad, al tener el bloque mayoritario, de resolver como corresponde cualquier modificación electoral, que debería implementarse a partir del 2023, para que el gobernador no sea el beneficiario de esta reforma.La provincia y el electorado no pueden seguir esperando que el peronismo se ponga de acuerdo con su interna para saber cómo y cuándo se vota.Desde Alternativa Radical se sostuvo que hay que ultimar todos los esfuerzos posibles desde el radicalismo, conjuntamente con el Pro y los demás partidos que conforman Cambiemos, para rápidamente ofrecer una propuesta y los nombres para gobernar Entre Ríos.Estuvieron presente Fabián Rogel, Arturo Vera, Cacho Aliano, Eduardo Alvarez, Arturo López, Rafael Arévalo, Celomar Argacha, Ezequiel Martinez, Marcelo Spinelli, Pablo Talarico, Andrés Pessolani, Juan Spagnoletti, Joaquin Monzón, José Luis Regalado, Sara Foletto,Matias Regalado, Eduardo Lawrie, Reggiardo, Guillermo Antola, Luciano Slootmans, Marcelo Milano, Emiliano Acharta, Lucas Aliano, Eduardo Paccot, Karina Percara, Ruben Ruiz, Karina Guerra, Herber Leonardt, Silvio Godoy, Lució Benítez, Marta Núñez, Tito Valdez, Silveiro Manussi, Dardo Ramos, Alejandro Baldezari, De León, Alicia Quiroga, Daniel Nani, Edgardo Zufiaurre, Fabián Garbeza, entre otros.