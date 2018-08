Moyano tras encuentro con Cristina: "Nos acercan las políticas del Gobierno"

Política Cristina Kirchner se reunió con Hugo Moyano antes de un acto en Smata

Fiel a su estilo, el líder sindical se refirió al cónclave con ironía. "Nos encontramos y nos sacamos una foto. Si la foto es muy fuerte... ¿Qué culpa tenemos?", indicó el exsecretario general de la CGT al retirarse del predio.El referente gremial dijo que en el encuentro la expresidente "no habló de los cuadernos", en alusión al escándalo por las anotaciones de un exchofer sobre el pago de coimas a su Gobierno, y además minimizó la causa: "Al principio era una caja, después unos cuadernos y ahora parece que una libretita". "Cristina no habló de las libretas, ¿qué va a decir?", apuntó ya desde el vehículo en el que se retiraría del lugar, ubicado en el asiento del acompañante.Respecto al armado electoral para 2019, el sindicalista precisó que junto a Cristina Kirchner está "trabajando con todo el peronismo y organizaciones sociales y sindicales para hacer un frente común con un pensamiento parecido".En el predio de Cañuelas, donde no permitieron el acceso a la prensa, Cristina Kirchner se reunió con Moyano, con el secretario general y con el adjunto de SMATA, Ricardo Pignanelli y Roberto Manrique, respectivamente; el titular del gremio de los canillitas, Omar Plaini; y con la diputada nacional Vanesa Siley.El camionero Hugo Moyano y la expresidente Cristina Fernández de Kirchner se volvieron a mostrar juntos después de casi siete años y quedó inmortalizado con una foto junto que se transformó en la imagen política del viernes.Ambos se encontraron en la previa a un acto en la sede recreativa que SMATA posee en la localidad de Cañuelas, donde la ahora senadora fue invitada de honor a un plenario del sindicato de mecánicos.Según pudo reconstruir ámbito.com, durante el cónclave que duró aproximadamente una hora Moyano y Cristina analizaron la situación económica, política y social del país al tiempo que repasaron la actualidad sindical. De acuerdo a fuentes que fueron testigos del encuentro ambos resolvieron volver a juntarse en un futuro próximo.Lo cierto es que la foto del encuentro entre el camionero y la exmandataria selló el final de un distanciamiento que se hizo latente allá en 2011. Mucha agua corrió bajo el puente y con las próximas elecciones a la vuelta de la esquina no son pocos los que interpretan este reencuentro en público como el primer paso hacia la conformación de un espacio de unidad opositor bajo la novedosa estructura del 21F.