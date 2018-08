Concordia: Entregaron motocarros y reafirmaron política de erradicación de TAS

El intendente de Concordia, Enrique Cresto, realizó este viernes la primera entrega de motocarros en consonancia con las políticas de erradicación de la Tracción a Sangre (TAS) que se viene implementando desde el Municipio.



"Hoy tenemos los primeros diez carreros que empiezan una nueva etapa en sus vidas", dijo Cresto al encabezar el acto de entrega de motocarros en el marco de las políticas que se llevan adelante desde su gestión, con el objetivo de ir logrando la progresiva erradicación de la Tracción A Sangre (TAS) en Concordia.



Además, anunció la creación de un espacio destinado a la recepción de los equinos cuyos propietarios deseen donarlos para que los mismos se recuperen a través de un trabajo interdisciplinario.



"Venimos esperando este día hace dos años", reconoció el intendente, porque "sabíamos que no era algo fácil, ya que todo cambio amerita su proceso", pero lo importante es que "hoy tenemos a los primeros diez carreros que empiezan una nueva etapa. Ustedes van a mejorar su calidad de vida y van a servir de claro ejemplo para sus vecinos, porque el cambio es positivo", les dijo a quienes entregaron sus carros y caballos y recibieron a cambio el vehículo. Cabe señalar, que tras el acto se procedió a la destrucción de los carros, al tiempo que los equinos ingresan al programa de adopción responsable.



Cresto subrayó que desde la Municipalidad se "está trabajando fuertemente en el mejoramiento de la vida de cada uno de ustedes. Estos 10 motocarros se adquirieron con fondos municipales. Tenemos un proyecto para financiar 90 motocarros más y otras alternativas para las casi 400 familias que hoy tienen carros y caballos", y destacó que en todo este proceso es muy importante el rol de cada carrero que tomó la decisión y determinación de capacitarse y entender que el objetivo es preservar a los animales pero además no dejar sin su fuente de ingreso a muchas familias.



En declaraciones a los medios, el Intendente resaltó además "el compromiso de los proteccionistas quienes desde hace mucho tiempo vienen trabajando en esta problemática, y el apoyo del Concejo Deliberante que trabajó en las normativas para que esta decisión que tomamos pueda verse hoy concretada. Había un reclamo de muchos sectores de la sociedad y un viejo anhelo de tantas asociaciones de proteccionistas de Concordia, que estamos logrando convertir en políticas de Estado".



Por último Cresto anunció la creación de un espacio para recibir a los caballos cuyos propietarios deseen donarlos. "Va ser un lugar de recuperación donde va a estar trabajando un equipo interdisciplinario que los van a atender, van a haber veterinarios y se les dará una correcta alimentación. Queremos ir a la vanguardia de todas estas políticas que buscan darles una mejor calidad de vida a ustedes y a sus equinos, porque ellos tienen la jubilación ganada".



Por su parte, Martin Armanazqui, coordinador de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración Parque El Abasto (UDAAPA) señaló que a partir de este acto "buscamos darles mayor dignidad al trabajo realizado por los carreros y generarles una mejor condición de vida, a ellos y sus familias" porque sabemos "que despegarse de sus caballos es complejo porque no son solo sus animales, para muchos son parte de sus vidas pero cuando ven que se dan en adopción y el buen estado en el que se encuentran los caballos, ratifican el haber tomado la decisión correcta con este programa".



Por su parte, el viceintendente y Presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay, destacó el hecho que cuando el intendente Cresto tomó la decisión de ir trabajando en la erradicación del TAS, "se convocó a todos los sectores, desde los propios carreros hasta los proteccionistas para llegar a este resultado. Que este trabajo llegue a dar tan buenos frutos en su primera etapa, habla de la visión de una gestión que promueve la dignificación del trabajo de cada uno de los vecinos de la ciudad".



Acompañaron la entrega de los vehículos el secretario de Gobierno y Turismo Alfredo Francolini; la asesora institucional del Ejecutivo María de los Ángeles Petit; los concejales Alberto Armanazqui e Iván Alali; el director de Seguridad Ciudadana Diego Pasarello y Walter Báez, de la Central de Tránsito, entre otras autoridades.