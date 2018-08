Bordet recorrió obras estratégicas para desarrollo del centro norte entrerriano

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Después de más de 50 años, un puente que había sido instalado en forma "provisoria" sobre el arroyo que une Hernandarias con Piedras Blancas está siendo reemplazado por uno definitivo de hormigón que demanda una inversión de 42 millones de pesos que afronta el gobierno provincial.



"Muchos no nos creyeron porque se había prometido demasiadas veces, pero nosotros cumplimos", afirmó el gobernador Gustavo Bordet al recorrer la obra y observar la instalación de una de las vigas.



El mandatario entrerriano recorrió hoy obras estratégicas para el norte entrerriano y visitó la planta de alimentos balanceados Indavisa, que además posee un frigorífico en Hernandarias y una planta de incubación en Piedras Blancas. Junto a los intendentes de Hernandarias, Carlos Lencina (Cambiemos), y el de Piedras Blancas, Julio Weischein, (Cambiemos) estuvo en la planta de agua potable para Hernandarias y en la obra del puente que conecta los departamentos de La Paz con Piedras Blancas.



"Cuando hablábamos que se iba a hacer la obra muchos no nos creían porque se había prometido muchas veces, pero hoy tenemos los avances y estamos encaminados hacia los tramos finales para dejar perfectamente conectado este corredor vial, que es la ruta 8, que nos va a permitir tener mejores condiciones de tráfico, sobre todo en una zona que tiene mucha producción y mucho tránsito vecinal, pero también condiciones de crecimiento turístico inmenso y donde están trabajando los intendentes con la microrregión".



Las vigas que se están instalando tienen 25 metros de largo y pesan 24 toneladas cada una. Aunque la obra debería ser financiada por Nación y la Provincia, este año no se recibieron fondos desde el gobierno nacional. Pero la decisión del gobernador fue cumplir con el compromiso asumido con los vecinos de la zona y la obra se está ejecutando con fondos de la Provincia.



El enlace vial, reemplazará al puente Bailey que fuera colocado en forma provisoria en el año 1966 ante una crecida del arroyo Hernandarias.



"El futuro que se abre para toda esta zona es muy importante y por eso amerita trabajar en conjunto y poner desde el lugar que nos toca a cada uno lo mejor para lograr los objetivos, que compartimos y para lo que nos ha elegido la gente", afirmó Bordet.



El gobernador Bordet llegó este viernes al municipio de Hernandarias y allí fue recibido Lencina, con quien mantuvo una reunión a la que sumó el jefe comunal de Piedras Blancas, el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario de Producción, Álvaro Gabás; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; el secretario de Deportes, José Gómez; los diputados provinciales Diego Lara, Ángel Váquez y Gustavo Zavallo; y concejales de esa ciudad. En la ocasión, el mandatario entregó un aporte para el municipio y dialogaron sobre diferentes acciones y obras que se realizan en la región, a través de la provincia, y acerca de las demandas existentes.



"Hemos estado trabajando en una agenda común con el intendente, complementando trabajos que son necesarios, tanto en la planta de agua como en el puente y recorriendo una empresa que genera más de 350 puestos de trabajo, como Indavisa", precisó el mandatario. Planta de agua potable También señaló que su presencia fue "para ir monitoreando la obra que ha comenzado de agua potable para una ciudad que está a la vera de uno de los ríos más caudalosos del mundo, por lo que no contar con agua dulce es una pena, por eso encaramos con la Cooperativa de Agua, la intendencia y el gobierno de la provincia un proyecto que pueda abastecer al 100 por ciento de la población de agua dulce. El agua es el principal alimento que consumimos los seres humanos y, en este sentido, redunda en una mejor calidad de vida de manera sensible para la población".



En cuanto a la planta y red de agua potable, se trata de una obra que ejecuta el gobierno provincial cuyo monto de contrato es de 25,8 millones de pesos. El plazo de ejecución es de 365 días corridos.



Asimismo, comentó que se analizaron otros temas, como la reubicación de la obra para una escuela; la posibilidad de ir avanzando en escuela técnica. "Hablamos también de la microrregión y el proyecto para poder unir todo el borde costero, que generaría un gran centro urbano que pondría a la región en una potencialidad de crecimiento muy grande", dijo.



"Muchas de estas cosas las empezamos a planificar al inicio de gestión y hoy nos animamos a planificar otras cosas para adelante porque sabemos que si lo hacemos de manera organizada, cuidando los recursos y observando todas las normas de transparencia necesarias, podemos a llegar buenos resultados como el que estamos viendo", subrayó. Planta Indavisa En la oportunidad, el mandatario recorrió la planta de alimentos balanceados Indavisa, que además posee un frigorífico en Hernandarias y una planta de incubación en Piedras Blancas. La empresa otorga 350 empleos directos y produce 1.200.000 aves faenadas por mes.



Es una firma de origen familiar, segunda generación de la familia Arculis, de Hernandarias, que actualmente exporta a Chile, Brasil y Asia subproductos de aves, como garras, corazón, harina de pluma y de vísceras; y produce pollos para consumo interno.



"Tenía un compromiso de venir y ver las inversiones que están realizando. Es una empresa familiar que genera más de 350 puestos directos de trabajo, más todo lo que significan las granjas integradas en la región, que hace a que la gente de las poblaciones rurales puedan seguir teniendo su desarrollo y afincarse sin necesidad de trasladarse a grandes centros poblacionales", dijo Bordet.



"Cuando hay empresarios en nuestra provincia que apuestan a invertir, que generan condiciones de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo, la tarea nuestra como gobierno es estar al lado de ellos y bregar para que podamos generar estas condiciones económicas en el territorio entrerriano", enfatizó el mandatario. Infraestructura A su turno, el intendente agradeció la presencia del gobernador en Hernandarias y en lo que respecta al puente dijo que "fue un compromiso en el inicio de la gestión. Estamos muy contentos de que se esté ejecutando la obra y a buena velocidad. Consideramos que era muy importante. La zona nuestra, de la costa del Paraná, estaba más resentida en obras de infraestructura y en presencia del Estado, y me parece que esta obra de alguna manera pone las cosas en su lugar. Tenemos un puente que comunica los dos departamentos y es un beneficio importante para Hernandarias, Piedras Blancas y nuestra microrregión que quiere crecer. Si hablamos de turismo, de producción, tiene que ver con la infraestructura del Estado y esto es un paso importantísimo".



En tanto, el intendente de Piedras Blancas también destacó y agradeció el apoyo del gobierno entrerriano: "Estamos contentos y ansiosos de que esta obra se termine. Y por lo que nos dicen, dentro de algo más de un mes podremos usar esta obra tan esperada. Todo tiene que ver con todo. Acá hay un hilo hilvanador y yo quisiera recordar que cuando el gobernador visitó otra ciudad del departamento, Alcaraz, habló de un plan estratégico de desarrollo para el norte entrerriano porque si bien él pertenece a la costa del Uruguay, tiene un pleno conocimiento de las carencias que tenemos en nuestra zona.



"Estas obras tienen que ver con eso, con traer infraestructura a esta zona, con poder de alguna manera provocar que en la región tengamos todos los accesos como corresponde y de hecho también el acceso de Piedras Blancas ha sido terminado hace poco tiempo y esto va a generar desarrollo y turismo que es lo que todos queremos", culminó.