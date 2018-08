"Asumo totalmente la responsabilidad", dijo director de hospital de Islas

Sociedad Investigan a médica por presuntas irregularidades en su matrícula

Tras la denuncia contra una médica de Perú que ejercía en Islas del Ibicuy con una matrícula que no le correspondía, el doctor Germán Coronel, coordinador del Ministerio de Salud de Entre Ríos señaló aque ""."Con este escándalo que hubo en Buenos Aires con los médicos truchos, él se interesó y estableció que la matrícula que usaba pertenecía a otra persona. Yo inmediatamente le pedí que hiciera la denuncia ante el fiscal de Villa Parancito, la cual ya fue efectivizada.", había adelantado Coronel durante el programa, quien dio detalles de la denuncia penal que realizó. "Yo`", puso relevancia el director.Asimismo mencionó que "el fiscal me aclara que la doctora usurpó una matrícula. El hecho legal es la usurpación de una matrícula de otra persona, por lo que es un ejercicio ilegal de la profesión".Hay que reconocer que es difícil conseguir médicos que vengan a radicarse en Islas, que les guste, que se queden a vivir. Zárate hoy paga el doble de lo que paga Islas. Ante la difícil situación, esta mujer se aprovechó de que no tenemos médicos.", aseveró.", dijo además Pajón al Canal de Ibicuy.carecía de matrícula provincial para ejercer la profesión médica", se indicó a