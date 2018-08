Médica con matrícula apócrifa en Entre Ríos: Inician "amplia investigación"

Sociedad Investigan a médica por presuntas irregularidades en su matrícula

Tras la denuncia contra una médica de Perú que ejercía en Islas del Ibicuy con una matrícula que no le correspondía, el doctor Germán Coronel, coordinador del Ministerio de Salud de Entre Ríos señaló aque "en estos días tuvimos noticias por parte del director del hospital Behring que denunciaba una situación que se venía dando en ese nosocomio, donde se había detectado una profesional de nacionalidad peruana que no sabía si era médica o no. Le había solicitado en reiteradas ocasiones los papeles y tenía un sello con una matrícula nacional"."Con este escándalo que hubo en Buenos Aires con los médicos truchos, él se interesó y estableció que la matrícula que usaba pertenecía a otra persona. Yo inmediatamente le pedí que hiciera la denuncia ante el fiscal de Villa Parancito, la cual ya fue efectivizada. Abriremos una amplia investigación para ver qué paso", adelantó durante el programaInterrogado acerca de si es médica expresó: "No lo sabe el director que fue el que la contrató, pero creería que no, porque sino tendría en orden su matrícula.Remarcó que "los directores tienen instrucciones muy precisas para que inicien los trámites ante el Ministerio de Salud en el caso de contratación de profesionales, dado que somos nosotros los que constatamos la calidad de médica y especialista".Sobre las actividades que desarrollaba, comentó que "".El coordinador del Ministerio de Salud reconoció que "estamos pasando una situación muy crítica en algunas especialidades. Por ejemplo,. Una cosa son Paraná o Concordia y muy distinto se torna en localidades más pequeñas, donde se complica mucho más conseguir profesionales."Hay situaciones muy complejas, incluso en hospitales de Gualeguaychú o Concepción del Uruguay, desesperados los fines de semana por falta de guardia. Pero esto no significa que va a meter a trabajar a cualquier persona que diga que es médico", completó.