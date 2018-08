La despenalización del aborto, cada vez más cerca del rechazo en el Senado

Internacionales Le entregó un pañuelo verde de la campaña por el aborto al Papa Francisco

A seis días del debate del 8 de agosto, el senador peronista salteño Juan Carlos Romero definió ayer que votará en contra del proyecto de legalización del aborto. De esta manera, de no haber cambios de último momento entre los senadores que ya definieron su voto, el proyecto será rechazado.Ahora el "no" al aborto suma 36 votos, contra 32 a favor, 1 ausencia y 1 abstención. No sería necesario siquiera el desempate de la vicepresidenta Gabriela Michetti, antiabortista. Tampoco podrían revertir el resultado los otros dos peronistas que quedan como indecisos.El ex gobernador salteño anunció este jueves su posición en Twitter, desde el exterior: "Luego de meses de análisis por el debate y habiendo escuchado a diversos sectores de la sociedad a favor y en contra, advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños que la ley sobre la legalización del aborto no prospere por lo que confirmo mi voto negativo".Romero era uno de los tres senadores que aún no se habían definido. Avisó que regresará el 6 de agosto, para estar presente en la sesión. Quedan en situación de indecisos el santafesino Omar Perotti y el tucumano José Alperovich. Perotti impulsa una iniciativa propia, que suaviza aún más los cambios que proponen los "verdes" a la media sanción de Diputados., publicaSi es rechazado,, con una nueva composición legislativa. En distintas fuerzas políticas dan también por descontado que en este escenario, y dado que el debate se instaló muy fuerte en la sociedad, con posiciones polarizadas, quienes sean candidatos serán fuertemente contrastados tanto por los impulsores de la legalización como por sus detractores.