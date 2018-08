Centeno reconoció que cuadernos era suyos: Las revelaciones de su exmujer

Política Se negaron a declarar los seis empresarios detenidos por supuesto pago de coimas

Al declarar como imputado colaborador, Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, reconoció hoy que los cuadernos con anotaciones sobre supuestos sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo eran suyos y luego participó junto al fiscal federal Carlos Stornelli de dos allanamientos en los que se habrían buscado los originales sin éxito.El hombre, que se acogió a la figura del "arrepentido", declaró en los tribunales federales de Comodoro Py en horas del mediodía y, al finalizar, Stornelli aseguró que "aportó mucha información", pero no dio detalles sobre el contenido porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario.Centeno reconoció ante la Justicia que eran suyos los cuadernos en los que registraron los retiros de bolsos con dinero de empresarios y su distribución en domicilios de ex funcionarios del gobierno kirchnerista durante casi diez años.Al término de la audiencia en Retiro, el ex chofer se trasladó junto a Stornelli a su vivienda en la localidad bonaerense de Olivos, donde se llevó a cabo un allanamiento que habría tenido como objetivo principal encontrar los cuadernos originales, ya que a la Justicia habrían llegado copias."No hay palabras. Hay secreto de sumario", se limitó a señalar Stornelli ante la prensa, luego de participar del primer allanamiento en la casa donde Centeno convivió con su ex esposa hasta 2016.Los cuadernos son la principal prueba que existe en la causa contra empresarios y ex funcionarios kirchneristas por supuestas coimas millonarias por la obra pública, que ya arrojó detenciones y citaciones a indagatoria, incluida la de la ex mandataria Cristina Kirchner.Hilda Horovitz, la mujer que desató el escándalo de los cuadernos de las coimas, rompió el silencio en una entrevista. Sus testimonios de Horovitz forman parte de una extensa nota que la mujer le brindó a la Revista Noticias, medio que adelantó algunos segundos de audio de manera exclusiva.Además de afirmar que Centeno la golpeaba (mucho más si volvía enojado de trasladar tanta plata y haber recibido migajas"), la mujer del chofer contó que su ex tenía trato con el ex presidente Néstor Kirchner."Me habló de Cristina, que cuando iba a Olivos la veía en pijama, que la veía a veces desarreglada, pero de que haya tenido contacto no, él se hablaba más con Kirchner (Néstor)", dijo.Además, se refirió a los cuadernos en los que Centeno anotaba cada movimiento de dinero referido al pago de coimas. "Él iba a terminar la gestión. Él tenía la idea de decir "bueno, si Baratta no me lleva con él o Baratta no me pone de chofer en otro lado", entonces él iba a utilizar esos cuadernos para mostrarlos, pero los terminé usando yo", confesó riendo.