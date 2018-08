Docentes y alumnos analizaron la crisis que atraviesa la universidad pública

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Docentes y alumnos se reunieron en asamblea en la Facultad de Trabajo Social, donde dialogaron sobre la crisis en las universidades.



Esteban Rossi, profesor de la facultad de ingeniería, explicó a Elonce TV que "queremos acordar una agenda para la semana que viene. El 6 de agosto no iniciarán las clases en ninguna universidad pública de la Argentina. No queremos que esto quede solamente en las casas, sino entre todos visibilizar el conflicto".



En ese sentido, manifestó que "entendemos que el conflicto es presupuestario, salarial pero también en torno a qué definición este gobierno le da a la universidad. Es un derecho, el Estado debe garantizarlo y este gobierno entiende que ir a la universidad es un privilegio. Para nosotros no es así, es del pueblo y para el pueblo. Es necesario que se garantice el ingreso, la permanencia, los presupuestos para que a través de Extensión, Investigación y Enseñanza la universidad pueda cumplir su rol social".



El 6 de agosto "no hay clases pero las universidades no se vacían, se llenan de contenido. Nosotros queremos visibilizar la importancia de la universidad y el impacto que tiene a nivel social y cómo dan respuesta a las necesidades que tiene la sociedad". Elonce.com