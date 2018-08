Lanzaron capacitaciones laborales para jóvenes

Más de 800 jóvenes participaron del lanzamiento del programa Impulsate, en el que se anunciaron las capacitaciones en oficios en más de 60 puntos de toda la provincia. Los interesados pudieron inscribirse gratuitamente a cursos de masajista, auxiliar integral de estética, electricidad, colocación de durlock, steel framing, refrigeración, fotografía, diseño gráfico, reparación de celulares, electricidad del automotor y herrería.



En su tercer año de realización, la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social es llevada a cabo a través de su Secretaría de la Juventud, en conjunto con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser) y Enersa, y se desarrollará en 20 localidades entrerrianas.



La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, sostuvo: "El gobernador nos está pidiendo permanentemente que generemos oportunidades donde no las hay, y que trabajemos para ser un Estado presente, que esté en donde haya un entrerriano o entrerriana que lo necesite. Además, nos pide que apostemos de dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para que puedan construir con sus propias manos un presente y un futuro mejor para cada uno. Impulsate forma parte de esta mirada, de que el Estado tiene que estar cerca de las demandas, que tiene que acercar su brazo para generar formación y que tiene que estar abriendo las puertas al mundo del trabajo, que muchas veces en otros ámbitos se cierra".



En este sentido, la titular de la cartera social explicó: "Esto tiene que ver con pensar en la juventud no en el plano del discurso, sino en el de los hechos concretos. Impulsate nos forma y nos posibilita seguir después con otros programas como Crecer, Cuidadores de la Casa Común, Microcréditos, entre otros, con un proyecto más claro y conociendo nuestros saberes y potenciales para seguir creciendo. Celebro que estén todos estos jóvenes hoy acá porque esto demuestra que están interesados, pero sobre todo, que podemos trabajar articuladamente".



Asimismo, el secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu, señaló que "la falta de empleo es una de las principales problemáticas de los jóvenes, por lo que asumimos el desafío de poder seguir ampliando las propuestas de formación gratuita, para que cada uno después pueda encontrar la que mejor encuadre con sus expectativas".



"Hay un Estado que piensa y acompaña a los jóvenes en los desafíos que vienen. En tiempos tan difíciles como los que nos toca afrontar, donde hay un gobierno nacional que retrae, que recorta y que las decisiones que toma golpean a los más vulnerables, en la provincia de Entre Ríos hay un Estado presente, que diseña políticas públicas para encarnar eso que transmitimos", amplió Stratta.



La ministra también agradeció la presencia de los legisladores ya que "representan la demanda de los vecinos, por eso pensamos las capacitaciones no solo en las cabeceras departamentales, sino en todo el territorio". Sobre las inscripciones Las inscripciones continúan en la Secretaría de la Juventud (Alameda de la Federación 317) de 8 a 13 horas y de 16 a 20 horas. El trámite es personal y solo deben acreditar una fotocopia del DNI para anotarse.



Las capacitaciones están previstas para Villaguay, Victoria, San Salvador, Paraná, Colón, Concordia, Santa Elena, Diamante, Federal, Villa Paranacito, Feliciano, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Crespo, Gualeguaychú, Hasenkamp, La Paz, María Grande, Rosario del Tala y Federación.



Por consultas e inscripciones, dirigirse a la Secretaría de la Juventud en Alameda de la Federación 317, al (0343) 420 8751 o por facebook: Secretaría de la Juventud - Entre Ríos.