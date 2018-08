Macri destacó el trabajo de la Gendarmería en la lucha contra el narcotráfico

Foto 1/2 Foto 2/2

El presidente Mauricio Macri agradeció el profesionalismo de la Gendarmería Nacional en la lucha contra el narcotráfico y ratificó su apoyo a la fuerza para que pueda continuar llevando adelante esa tarea "con todas las herramientas y la tecnología que necesita".



Al hablar esta tarde durante el acto conmemorativo por el 80° aniversario de la creación de la institución, Macri destacó el ejemplo de "los valientes hombres y mujeres" de la Gendarmería que "trabajan con el corazón para cuidarnos y proteger nuestras fronteras".



Sostuvo que con su esfuerzo "hacen un gran aporte en este camino hacia la Argentina que estamos construyendo, una Argentina en la que no tengamos que vivir con miedo y donde nos cuidemos unos a otros, una Argentina de paz".



El Presidente habló ante una formación de efectivos de la fuerza durante un acto realizado en la Escuela de Gendarmería "General Don Martín Miguel de Güemes", ubicada en la localidad de Ciudad Evita, en el municipio bonaerense de La Matanza.



Macri estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el director de Gendarmería, comandante general Gerardo Otero, entre otras autoridades.



El Jefe del Estado señaló que el camino para lograr que "cada argentino viva mejor no es una tarea fácil".



"Lo sabemos desde el primer día, pero también sabemos que en ese camino contamos con personas como ustedes que velan por la seguridad de todos y no tienen miedo de dar las batallas más difíciles, entre ellas, claramente, la batalla contra el narcotráfico", dijo el Presidente.



Sostuvo que el narcotráfico "no afecta solo a los que consumen, sino a toda la sociedad, porque multiplica la violencia y la inseguridad".



"Por eso agradezco especialmente su profesionalismo en esta lucha. Y les reitero todo mi apoyo, así como el compromiso de facilitarles las herramientas y la tecnología que necesitan para que pueda llevar adelante la tarea de la mejor manera posible", afirmó.



Dijo que "vamos a seguir apostando a su entrenamiento y capacitación, porque es importante que salgan a la calle preparados y equipados para cumplir con su tarea".



"Como dijo la ministra (Bullrich), admiramos, respetamos y valoramos su vocación de servicio. Su capacidad y esfuerzo son fundamentales para construir el país que nos merecemos", agregó.



"Sé que somos capaces de hacerlo si trabajamos juntos, dando cada uno lo mejor de sí. Estoy hablando de la Argentina del trabajo, del esfuerzo, de la transparencia, del respeto, especialmente del respeto de la ley y el respeto por los que tenemos al lado y piensan distinto", aseveró.



Antes de la ceremonia, el Presidente efectuó una recorrida por las instalaciones de la Escuela y presenció el simulacro de un operativo de rescate de rehenes.