El gobierno nacional resolvió que retendrá bajo la órbita de la Nación el gasto del Fondo de Incentivo Docente, de 20.000 millones de pesos, y que no transferirá ese costo a las provincias, como se había evaluado la semana pasada en las negociaciones con los gobernadores para bajar el déficit fiscal para llegar a la meta del 1,3% el año próximo.



"Eso se evaluó en un principio, pero las provincias estaban reticentes y no se les transferirán ni gastos en salud ni en educación", aseguró al diario La Nación una alta fuente de la Casa Rosada.



No obstante, el matutino aclara que es posible que en el futuro, la Nación vaya transfiriendo progresivamente el Fondo de Incentivo Docente para compatibilizarlo con el hecho de que las negociaciones salariales corresponden a las provincias y el Gobierno se desligó de ellas.