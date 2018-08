Presentaron un proyecto que habilita a Bordet a fijar la fecha de las elecciones

Un proyecto que habilita al Poder Ejecutivo Provincial a fijar la fecha de las elecciones fue presentado este miércoles a la tarde por el bloque de senadores del FpV. Consta de siete artículos, uno de forma.



Los dos puntos centrales disponen que se habilita al gobernador Gustavo Bordet a fijar la fecha de las elecciones y que se modifica el piso electoral que deben obtener las minorías para acceder a una banca.



El proyecto es el siguiente:



. Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 2° de la Ley N° 9.659, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Elecciones. Realización. Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para los candidatos provinciales, municipales, comunales y de Juntas de Gobierno, serán convocadas por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, o en defecto de éste por la Legislatura, fijándose con una antelación no menor a sesenta (60) días corridos del acto eleccionario general y no mayor a noventa (90) días corridos"



Artículo 2°: Modifíquese el Artículo 28 de la Ley N° 2.988, el que quedará redactado de la siguiente manera: "La convocatoria a elecciones generales para la elección de cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno, será hecha por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, o en defecto de éste por la Legislatura".



Artículo 3°: Sustitúyase el artículo 94 de la Ley N 2.988, por el siguiente: "Las elecciones generales ordinarias para la elección de cargos Provinciales, Municipales, Comunales y de Juntas de Gobierno, se realizarán con una antelación no menor a los 30 días corridos de la fecha de vencimiento de los mandatos respectivos, ni mayor a 220 días corridos, de conformidad con la fecha que estipule el Poder Ejecutivo Provincial en el Decreto de convocatoria respectivo.



Facúltase al Poder Ejecutivo cuando las elecciones provinciales coincidan con las nacionales a realizarlas en forma conjunta, adhiriéndose cada vez que lo crea conveniente al régimen de simultaneidad a cuyo efecto celebrará con las autoridades nacionales los acuerdos necesarios para tal fin.



Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo a convenir con autoridades nacionales los acuerdos necesarios para realizar las elecciones provinciales, aunque no coincidan estas con las nacionales"



Artículo 4°: Modifíquese el Artículo 15 de la Ley 9.659, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Los partidos políticos son sujetos auxiliares del Estado, e instituciones fundamentales necesarias para la formación y expresión de la voluntad política del pueblo. Sin perjuicio de sus otras funciones, les compete en forma exclusiva la postulación de candidatos para el desempeño de funciones públicas electivas. En los partidos, confederaciones de partidos o alianzas electorales provinciales, municipales, de comunas y juntas de gobierno, la elección de candidatos a cargos públicos electivos se realizará a través de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.



El proceso electoral de las elecciones primarias, garantiza la participación e integración proporcional de las minorías en los cargos públicos electivos colegiados de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con lo establecido por los Art. 26, 91 y concordantes de la Constitución Provincial.



La conformación final la lista de candidatos a Diputados, Convencionales, Concejales Municipales y demás autoridades de cuerpos colegiados electivos comunales o centros rurales de población de cada agrupación política, se realiza conforme al sistema de distribución proporcional D´Hondt entre todas las listas de precandidatos participantes por dicha agrupación política, que hubiesen obtenido al menos un quince por ciento(15 %) de la totalidad de los sufragios recibidos por esa agrupación política, en la categoría respectiva. Aquellas listas de precandidatos que no hubiesen obtenido dicho porcentaje, se integrarán a partir de los cargos suplentes.



Al momento de hacer la verificación de requisitos para proceder a la oficialización de las listas, el Tribunal Electoral comprobará de oficio el cumplimiento de los recaudos mencionados precedentemente, y, de corresponder, realizará las correcciones de oficio."



Artículo 5°: El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la confección de texto ordenado de las Leyes vinculadas al Régimen Electoral provincial, dentro de los 30 días de promulgada la presente.



Artículo 6°: Derógase toda norma que se oponga a la presente.



Artículo 7°: De forma.







Fundamentos





En los fundamentos de la iniciativa se expresa que "en primer término, es necesario reconocer que en la Provincia de Entre Ríos se ha presentado, por parte del Poder Ejecutivo Provincial, un proyecto que se encuentra radicado en ésta Cámara, por el cual se propicia la sanción de un Código Electoral Provincial, norma que comprende diversos aspectos y principios generales que hacen a la realización de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y las Elecciones Generales".



"A partir de esa realidad, han sido escuchadas las opiniones de las distintas fuerzas políticas con y sin representación legislativa. Entendemos que quizá diversas cuestiones políticas momentáneas y completamente comprensibles, harán que el debate sobre una modificación sustancial, se extienda en el tiempo a efectos de posibilitar la más amplia participación", se señala.



"Teniendo en cuenta esta circunstancia, resulta apropiado y necesario que parte de lo aportado en el proyecto del Ejecutivo, vaya sancionándose y en tal sentido, se adecuen las normas provinciales vigentes, posibilitándose seguridad en el cronograma electoral provincial para el año próximo. Ello sin perjuicio de debatirse en profundidad ?hacia más adelante- un Código Electoral que condense y mejore el sistema todo. Sin dudas la búsqueda de los más amplios consensos, hará que el tiempo de debate sea más extenso que el inicialmente esperado, siendo necesario anticipar la vigencia de otras modificaciones que arrojan mayor claridad al proceso electoral provincial", se agrega.



"La reforma que proponemos, no solo vuelve a establecer un criterio legal sobre la convocatoria a elecciones, sino que establece con nitidez el sentido y la forma de participación de las minorías que resulten luego de la celebración de las PASO y su participación en las elecciones generales, tal como lo prevé la Constitución Provincial reformada en 2008", se afirma en otro tramo del texto.



"Por ello es que hemos analizado las Leyes provinciales vigentes, N° 2.988 y sus modificatorias, Ley N° 9.659, Leyes N° 10.356 y 10.357, estimando necesario proponer una modificación que regule con absoluta claridad las formas de convocatoria a elecciones provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno, entendiendo que existen incongruencias que es necesario salvar, en las diferentes normas vigentes".



"Esta situación debe ser corregida por la Legislatura, en razón que la Ley N° 10.357 introdujo una modificación de la Ley N° 9.659, estableciendo una fecha fija para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias provinciales, que las hace coincidir obligadamente con las P.A.S.O. nacionales (Art.2 de la citada norma), mientras que la Ley N° 2.988, modificada por Ley N° 10.356 (Art.10), establece con claridad que 'La convocatoria a elecciones generales para la elección de cargos provinciales será hecha por el Poder Ejecutivo'. Esta última disposición, contiene un criterio que sin excepciones ha venido aplicándose en la provincia desde 1983 en adelante", se explica luego.



"Ambas disposiciones aparecen como contradictorias, sobre todo si se tiene en cuenta que son dos leyes dictadas prácticamente en el mismo tiempo, por parte de la misma legislatura", se añade.



"En conclusión, propiciamos la sanción de la presente ley, que contribuirá a esclarecer una cuestión básica respecto de la convocatoria a elecciones, tanto P.A.S.O. como generales, en la Provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta los criterios de derecho público aplicados en los últimos 35 años, en que siempre la Provincia de Entre Ríos ha tenido leyes que facultan la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, dentro de un determinado período de tiempo, y en su defecto, la Legislatura lo hace mediante ley", finaliza. (APFDigital)