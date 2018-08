Peña en Diputados: "Tampoco las cosas están tan mal como algunos están diciendo"

"No es cierto que estemos ante una crisis estructural como otras que existieron en nuestra historia argentina. No son ciertas muchas cosas que se están diciendo, respecto a, según cifras oficiales, la destrucción de empleo, la pérdida de poder adquisitivo", sostuvo el funcionario al exponer en la Cámara de Diputados el informe número 112 de gestión.



En cambio, se dedicó a encomiar los pasos dados por el Gobierno desde que asumió, período en el que, según dijo, se logró poner "cimientos firmes a la economía argentina para romper la mediocridad de los últimos años".



Durante su intervención, que se prolongó por cerca de ocho horas, el funcionario le dio un espaldarazo al rumbo económico de la gestión, pero también blindó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal frente a las denuncias por los aportantes falsos en la campaña de Cambiemos en 2017, al tiempo que defendió el decreto de reforma militar.



Sobre el panorama de la economía, el ministro reconoció las "dificultades" que el país atraviesa fruto de la "inestabilidad cambiaria", y admitió el impacto que esos temblores tuvieron en la "desaceleración" del crecimiento económico.



"Producto de esa crisis cambiaria, empezamos a observar a partir de mayo que seguramente las cifras que veremos en junio y julio y en adelante ese crecimiento que tuvimos en el primer cuatrimestre se desacelere o en algunos casos se transforme en caídas, afectando la creación de empleo y alejando nuestras metas inflacionarias producto de esa devaluación", reconoció.



En este marco, justificó la decisión del Gobierno de recurrir al finaciamiento del FMI como antídoto para recuperar la estabilidad.



Destacó que esta reacción que tuvo el Gobierno frente a un escenario adverso, que podría haber derivado en "una crisis mucho más profunda", se tomó "sin especular" con "los costos" en "el corto plazo", pensando únicamente en "la responsabilidad de largo plazo".



"Accionamos antes de que sea tarde, de que sea una crisis mucho más profunda, tomando la decisión, sin especular con el corto plazo, de acudir a la fuente de financiamiento del FMI para de esa manera blindar de mayor manera las necesidades de financiamiento que teníamos por delante", explicó.



Y agregó que eso fue posible "gracias a la confianza prácticamente unánime que existe en el mundo para con nuestro presidente y el rumbo económico".



Al respecto, aseguró que el acuerdo con el FMI "va a permitir reducir esa vulnerabilidad externa" que tenía la economía, y "va a permitir atravesar estos meses con más tranquilidad".



Aclaró, sin embargo, que esto "obviamente no nos resuelve los problemas, como tampoco los genera".



Durante la sesión, hubo también tiempo para los cruces, como el que mantuvo con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, cuando éste pataleó a los gritos frente a una crítica del funcionario a la política de comunicación que tuvo el Gobierno del FpV.



"Es un día difícil pero no se ponga nervioso, Tailhade", provocó Peña.



NA.