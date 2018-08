Aborto: Empapelaron ciudad con polémicos carteles contra senador indeciso

Paraná Atacaron a jóvenes que realizaron pintadas a favor del proyecto sobre aborto

Una extraña campaña publicitaria en contra de la legalización del aborto generó controversias esta mañana en Tucumán. Gran parte del centro de la capital de esa provincia amaneció conAcompañando a la impactante imagen, se lee en potencial:. Ese no fue el único cartel que se pudo ver en las paredes. Otra imagen con el senador, dice:, publica el diarioLos afiches aparecen a siete días de la votación que se hará en el Senado de la Nación por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Hasta el momento, los números arrojan una leve ventaja para el "no", con 35 votos, mientras que el "sí" cosecha 32 voluntades.Pese a que se le ha consultado en distintas oportunidades, el ex gobernador tucumano evitó responder cómo votará el 8 de agosto.