Axel Kicillof encabeza este sábado un acto en el Club Echagüe de Paraná

Unidad Ciudadana, el sello partidario que armó la ex presidente Cristina Kirchner para competir por fuera del Partido Justicialista en las elecciones legislativas de 2017, verá la luz en Entre Ríos.El acto de presentación será este sábado 4 de agosto desde las 16 en el club Echague de Paraná.La figura principal será el ex ministro de Economía y actual diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof.Este día sábado en la ciudad de Paraná se contará con la presencia del ex ministro de economía, Axel Kicillof, con motivo del lanzamiento del espacio "Unidad Ciudadana" conducido por Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y con una gran cantidad de sectores y representaciones en la ciudad.Será a partir de las 16, en el Club Echagüe donde se leerá un documento y se escucharán las palabras del ex ministro como único orador. En el acto, se espera la presencia de gran cantidad de paranaenses.