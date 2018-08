La familia de Micaela analiza pedir juicio político al procurador García

Política Macri criticó la absolución del juez Carlos Rossi

Después de que lo absolvieran, el juez Carlos Rossi regresó a su despacho y volvió a sus funciones. La familia de Micaela García (21), asesinada el 1° de abril de 2017 en Gualeguay, analiza pedir juicio político contra el procurador general de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, que no acusó al magistrado en el jury de enjuiciamiento."Desde la semana pasada venimos diciendo que se trata de un juicio desnaturalizado porque faltaba la parte acusadora., dijo a Clarín Néstor "Yuyo" García, el papá de Micaela.El juez Carlos Rossi fue quien dejó en libertad a Sebastián Wagner, condenado a 9 años de cárcel por dos violaciones y denunciado por una tercera.Su pena vencía el 16 de julio de 2018, pero salió dos años antes por decisión de Rossi, que se lo permitió a mediados de 2016, a pesar de que las pericias lo desaconsejaban. Pasaron nueve meses para que Wagner volviera al acecho: violó y mató a Micaela García el 1° de abril de 2017.Después del femicidio, se presentaron ocho pedidos de jury para destituir a Rossi del cargo. Pasó más de un año hasta que lograron formar el jurado de enjuiciamiento, compuesto por los jueces Germán Carlomagno, Daniel Carubia y Miguel Giorgio; y el abogado Roberto Beherán (que votaron a favor de la absolución de Rossi), y el senador Daniel Olano, la diputada Esther González y el abogado Jorge Campos (que votaron por la destitución).", cuestionó Néstor García sobre el rol del procurador de Entre Ríos.A pesar de la "desilusión" por el resultado del jury, el padre de la víctima destacó: "Sirvió para que la sociedad vea cómo son las cosas. No logramos el cometido, peroCreo que eso es algo a lo que uno tiene que aferrarse para tener esperanza. Se perdió una batalla pero la lucha es más larga, vamos a seguir luchando todos los días por el sueño de Micaela que era tener una sociedad mejor". Y sumó: "La sociedad está tomando conciencia, tomando postura. No sé cuánto tiempo más va a seguir tolerando la decisión de los jueces, la impunidad. La sociedad está aguantando, no va a soportar más a una minoría que ostenta el poder".Sebastián Wagner fue condenado a perpetua por el abuso y el homicidio, y Néstor Pavón, su ex jefe, a cinco años por ayudarlo a escapar y encubrir el crimen. Esa resolución fue apelada por la familia de Micaela, por considerar que Pavón fue coautor del delito y no sólo un encubridor. Todavía no se resolvió ese recurso."Vamos a seguir muy de cerca todo lo que pase. No está resuelto desde el punto de vista judicial porque todas las partes apelamos. También veremos cómo sigue la situación con", advirtió "Yuyo" García, según reproduce Clarín.Y cerró: "Lo que está claro es que ahora la sociedad sabe cómo funciona esto. Sabe que. Rossi volvió a trabajar. Ojalá no tengamos que lamentar que un violador o un asesino nos viole o mate otra gurisa, estamos en manos de gente que sostiene que está bien que las personas que no están en condiciones de convivir con la sociedad, como decían los informes sobre Wagner, se les permita salir".