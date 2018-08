Diputados aprobó cambios a la Ley de Ejecución de Penas

La iniciativa había ingresado el septiembre del año pasado a la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen el 3 de julio, tras varias consultas a especialistas en la materia.



El presidente de la Comisión de Legislación General, Diego Lara, explicó de qué se trata el proyecto de ley que modifica la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.



Dijo que la iniciativa tiene tres partes, la adhesión de la Provincia a las leyes nacionales 27.372 y 27.375, la creación de un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas con asiento en Concordia (que se suma al de Paraná y el de Gualeguaychú) y otra que tiene que ver con las competencias que tiene el juez, es decir, la cuestión del procedimiento.



En este sentido, el proyecto dispone que el magistrado "debe autorizar las salidas transitorias de los internos, la semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, previa realización de un informe por parte del Equipo Técnico del Juzgado, el que debe resultar favorable para su concesión, caso contrario se deberá garantizar la realización de un nuevo informe en las condiciones que fije la reglamentación para la concesión del beneficio".



En su alocución, Lara dijo que esta temática "ha tenido trascendencia en los últimos tiempos debido al crimen de Micaela García en manos de Sebastián Wagner, quien había sido liberado por el juez Carlos Rossi". No obstante, aclaró que se trata de un proyecto que viene siendo analizado desde el año pasado.



El legislador señaló que de lo que se trata es ver "hasta dónde llega la discrecionalidad de los jueces de ejecución de penas en los casos de decisiones sobre salidas anticipadas de internos".



Y, haciendo referencia al caso Rossi, consideró que "el sistema falló desde el inicio, ya que el juez no atendió los dictámenes e informes de los equipos interdisciplinarios".



Más adelante Diego Lara hizo referencia al fallo del Jury de Enjuiciamiento que este lunes decidió absolver a Rossi: "Deja mucho que desear", aseguró, al tiempo que afirmó que "fue un proceso repleto de recusaciones" y criticó al procurador General Jorge García, no por no haber acusado al magistrado, supo APF.



En este marco, destacó la necesidad de "revisar la Ley de Jurado de Enjuiciamiento" y dotar al órgano de mayor participación de la sociedad civil.



Por su parte, el diputado de Cambiemos, Esteban Vitor, coincidió con lo dicho por Lara, resaltó cómo se fue perfeccionando el proyecto original enviado por el Ejecutivo a partir de consultas con especialistas y sostuvo que "será una legislación adecuada a los tiempos que corren".



El proyecto fue aprobado por unanimidad y ahora será debatido en la Cámara de Senadores.