"Vamos a seguir trabajando como todos los días", afirmó el concejal Gainza

El juez federal Leandro Ríos dictó este martes la falta de mérito para el concejal Emanuel Gainza que había sido imputado a principios de mes en el marco de la causa que investiga presuntas vinculaciones políticas con el narcotráfico.Así lo confirmó esta tarde a Elonce, su abogado defensor Humberto Franchi, minutos después de ser notificado de dicha desvinculación."Hace unos minutos recibimos la notificación por parte de la justicia de la falta de mérito sobre este tema y para nosotros era muy importante queAdemás, el concejal agregó que "no solamente para aportar lo que era material probatorio, celulares, agenda y registros fotográficos de nuestras actividades, sino además, que no sienta la Justicia que haya otro poder, otro tipo de aporte político que pueda interferir en su investigación y esto, terminar con cualquier tipo de sospecha que pueda haber sobre mi persona y sobre nuestro trabajo. Y eso para nosotros es muy importante", remarcó el edil.Gainza y su abogado se notificaron de la decisión y tomaron contacto con la resolución judicial. Tras la lectura de la misma,, dijo y agregó que "también desde nuestra parte, ha habido una colaboración muy importante en cualquier duda. Tanto durante la imputación como en la investigación,Por otra parte, el concejal aclaró que "obviamente, es una investigación que sigue y hay otra prueba por producir, que no solamente tiene que ver conmigo, sino también con el resto de la causa, pero si algo es muy relevante para mí, es decirle a la gente que nos acompañó en esta etapa, al vecino que nos escribió y que nos ayudó mucho en un momento que es muy difícil desde lo personal, y que con el tiempo, sabíamos que se iba aAl ser consultado por el pedido de licencia sin goce de sueldo en el Concejo Deliberante de Paraná, Emanuel Gainza, dijo a Elonce TV que "me parecía lo más ético que durante esta semana, yo no estaba trabajando, que tampoco reciba haberes por hacerlo. El cuerpo deliberante acompañó