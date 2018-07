Bordet sobre las elecciones: "Habrá reglas claras, limpias y transparentes"

Elecciones

Se realizó este martes, la apertura de sobres por la licitación para la construcción de las primeras 95 viviendas, de las 500 que se construirán en el marco del programa provincial Primero tu casa."Es un programa instituido enteramente con fondos provinciales ante la necesidad que teníamos de desarrollar un programa de viviendas que contemple a familias que no pudieron alcanzar el sueño del techo propio. En ese sentido, asignamos, por un lado, fondos del tesoro, y por otro, el recupero de cuotas que fuimos cobrando para lanzar una primera tanda de 500 viviendas, de las cuales, 95 estamos abriendo los sobres correspondientes a siete localidades de la provincia", explicó el gobernador."También estamos en proceso de licitación de 500 viviendas más que serán financiadas con fondos del crédito internacional que tomamos en dólares, los que iremos desembolsando a medida que se vayan construyendo las unidades habitacionales", agregó.En la oportunidad, Bordet destacó que "hacía 20 años que la Provincia no tenía un plan propio de viviendas"."Es clave para generar, no solo el desarrollo de inclusión social de muchas familias a la vivienda propia, sino también, lo que representa en generación de empleo y mano de obra", valoró.Respecto del proyecto de ley para devolver la potestad al Poder Legislativo para fijar la fecha de convocatoria a elecciones, Bordet recordó que, "desde el ´83 a la fecha, los gobernadores tuvieron la facultad para la convocatoria"."Garantizo a las fuerzas políticas que habrá reglas claras, limpias y transparentes. Quiero competir legalmente en el proceso electoral, porque en caso que me vuelvan a elegir los entrerrianos, quiero tener la legitimidad y la representatividad, no a cualquier precio", sentenció."El presupuesto nacional contempla restricciones considerables, tal como fue anunciado por el presidente para alcanzar la meta fiscal del 1,3%. Los gobernadores y ministros de Economía estamos conversando cuáles son las partidas que hay que modificar para llegar a esta cifra, porque hay cuestiones que no estamos dispuestos a negociar, como las transferencias automáticas y que nos corresponden, porque son derechos coparticipables", apuntó, al tiempo que manifestó su "preocupación" por el traspaso del Fonavi a la provincia."Se reunieron con el ministro de Economía y se analiza un plan de pago a través de Enersa para facilitarles el hacer frente a los consumos eléctricos y en materia de Ingresos Brutos, que están excentos, nunca tuvieron detallados los niveles de operación, por lo que se habrá un reempadronamiento", adelantó.Sin embargo, advirtió la existencia de "problemas estructurales de la cadena de valor que tienen que ver con la macroeconomía" y que inciden sobre la actividad del sector."Como ciudadano común y como padre, hay situaciones que no pueden tolerarse. Lo de Micaela nos duele mucho a todos. Pero quien ejerce un cargo público tiene que ser responsable y cuando nos equivocamos tiene que haber una sanción", apuntó el responsable del Ejecutivo entrerriano.Destacó la tarea del Jury del Enjuiciamiento, y dijo compartir la postura de los representantes del poder legislativo, la diputada Ester González y el senador Daniel Olano.