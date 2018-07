Docentes universitarios piden a la UNER que apoye su reclamo

Foto: Archivo

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) convocó a sus afiliados y a toda la docencia universitaria entrerriana a participar de las reuniones que se realizarán durante la semana en las distintas Facultades de la UNER, para defender a la universidad pública, el salario docente y el presupuesto universitario.



"El objetivo de estos encuentros es analizar estrategias en defensa de nuestros salarios y contra el ajuste presupuestario a las universidades implementado por el Gobierno nacional", expresaron desde la comisión directiva de AGDU y ratificaron el no inicio del segundo cuatrimestre.



Las reuniones se realizarán en las distintas Facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Este martes 31 de julio a las 18 habrá un encuentro en el departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. El miércoles 1º de agosto, en tanto, se concretará en la Facultad de Ingeniería, Polo Oro Verde, en el aula de Electrónica a partir de las 14:30. Por último, el jueves 2 de agosto será el turno de la Facultad de Bromatología, en Gualeguaychú.



Carta al Rector y al Consejo Superior



La comisión directiva de AGDU envió una carta al rector de la UNER, Andrés Sabella, y a los integrantes del Consejo Superior, en la que solicitan que ese cuerpo apoye el reclamo docente con una declaración pública.



En la misiva expresan su preocupación por "el persistente deterioro de los salarios docentes y la profundización de las políticas que desfinancian a las universidades nacionales, comprometiendo en forma progresiva su correcto funcionamiento y la capacidad del sistema universitario para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad".



"Las y los docentes universitarios estamos llegando al mes de agosto con un acuerdo salarial vencido desde el 28 de febrero. La inflación registrada en el primer semestre supera el 16%, pero el ejecutivo nacional insistió en ofrecer un 15% en 4 cuotas y sin cláusula de actualización para todo el año. En lo que va del 2018 solo hemos recibido un incremento del 5% a cuenta de futuros acuerdos, mientras todas las proyecciones inflacionarias tienen un piso del 30%. Si el gobierno nacional no mejora la oferta, en 2018, la caída de los salarios docentes alcanzará 22 puntos porcentuales desde octubre de 2015", lamentaron además.



En otro párrafo del texto, recordaron que "la docencia universitaria se pronunció en contra de la oferta salarial y a favor del No Inicio del segundo cuatrimestre en el Plebiscito Nacional Universitario organizado por las federaciones docentes" y apuntaron que esa consulta "expresó el creciente malestar, la angustia e incertidumbre que vivimos las y los docentes de todo el país, tras largos meses de conflicto sin lograr ser escuchados".



"No queremos parar, ni perder días de clase, ni tener que dedicar energía a nuevas jornadas de protesta. Necesitamos salarios dignos, defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad, y no podemos mirar para otro lado, mientras asistimos a enormes retrocesos históricos", remarcaron.



"En este escenario, en el centenario de la Reforma Universitaria y tras la realización de la CRES 2018 que reafirmó los acuerdos acerca de la educación superior como un bien público y social, un derecho humano y un deber del estado, solicitamos a este cuerpo que tenga a bien acompañar nuestro reclamo a través de una declaración pública y otras acciones que se dispongan", finaliza la carta, firmada por la secretaria general de AGDU, Patricia Riobó.