Escuela con suspensión de clases: "Si no hay respuestas, la medida continuará"

Policiales Escuela concordiense no dicta clases por reiterados hechos de inseguridad

La escuela secundaria de la ciudad de Concordia, ubicada en Boulevard Yuquerí y Córdoba, no desarrolla clases desde el viernes, ya que se encuentran de asamblea por los hechos de inseguridad.consultó a Luis Nitz, desde Agmer Concordia que relató que la escuela Nº 35, funciona en el edifico de la escuela Nº 71 "Independencia"."Hemos venido padeciendo problemas de inseguridad, algunos de vieja data. La escuela funciona en horario vespertino, entre las 17 y las 22. En los últimos tiempos las situaciones se ha ido agravando; la comunidad entera, el viernes pasado, reunidos en asamblea, decidieron suspender las clases, hasta que desde Departamental de Escuelas, no se garanticen las condiciones óptimas para funcionar", aseveró.La institución educativa está ubicada en el noroeste de la ciudad, en una de las zonas más populosas de Concordia.La medida es "ante reiterados casos que hemos venido denunciando oportunamente, por lo que entendemos que no están dadas las condiciones para brindar las clases. Por esto decidimos suspender".Las clases se suspendieron hasta este martes a la tarde. Si no hay respuestas que convenzan a la comunidad, en otra asamblea, se decidiría continuar con la suspensión", dijo.