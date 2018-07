Rossi absuelto: "No se miran los hechos incluyendo los derechos de las mujeres"

El jury de enjuiciamiento absolvió al juez de ejecución de penas Carlos Rossi. Se lo acusaba de mal desempeño tras otorgar la libertad condicional anticipada a Sebastián Wagner, quien luego asesinó a Micaela García en Gualeguay.En este caso, se había incorporado la perspectiva de género. Al respecto, Cristina Ingleson, integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres, explicó aque "nos interesaba hacer el pedido de jury desde la asamblea para poder visibilizar estas cuestiones en el sistema de justicia".Contó que "la asamblea presentó dos testigos expertos: la antropóloga Rita Segato y al psiquiátra y psicólogo Enrique Stola. Ellos ahondaron en argumentos para explicar por qué no se puede o no debiera la salida anticipada a un condenado por estos delitos, menos en estas condiciones".Tras la exposición de los expertos, Rossi hizo su descargo "y dio cuenta de que se manejó más que nada por una cuestión de usos y costumbres, con un sentido común que podemos tener cualquiera de nosotros. En realidad nosotros esperamos que el juez en sus fallos sea pedagógico y deje una enseñanza para la sociedad, pero no sucedió", indicó y agregó que "el juez Rossi tampoco dio muestras de haberse preguntado alguna vez si lo que él hizo podía haberse hecho de otro modo, descalificando las argumentaciones de los testigos que propusimos"."El procurador no encontró argumentos para acusar y la defensa está más que contenta. Las que no estamos felices somos nosotras, pero sí estamos conformes con el accionar de la asamblea, con haber podido hacer esta presentación y poner frente a la sociedad una interpelación a este poder judicial. Haber podido pedirle a la justicia que de cuentas a la sociedad de su accionar", dijo.Remarcó que "cuando las cosas estaban muy calientes se dio lugar al jury, porque la sociedad estaba muy presente. Hoy que las cosas están más aplacadas ellos tienen lugar para acomodar sus tantos".