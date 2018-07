Absuelven al juez Rossi y vuelve al cargo: Había liberado al asesino de Micaela

Ocho denuncias

Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento Germán Carlomagno, Daniel Carubia, Miguel Giorgio, Roberto Beherán (por el Colegio de Abogados), el senador Daniel Olano, la diputada Ester González y Jorge Campos (también en representación del Colegio de Abogados), decidieron absolver al juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi., quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación.Splendore, el primer testigo de este martes contó cómo es el camino que desarrolla un expediente para otorgar la libertad transitoria a un interno. "Tengo entendido que (Sebastián) Wagner tenía conducta ejemplar y concepto muy bueno", dijo el funcionario penitenciario sobre la calificación del femicida de Micaela García.García, quien hizo un extenso alegato en el que justificó el por qué entendía él y tal como toda la jurisprudencia argentina, que la acusación a Carlos Rossi, no podría configurar jamás, el otorgamiento de la libertad condicional a Sebastián Wagner, la causal de mal desempeño", resumió Cullen.a juicio al doctor Rossi), con todos los fundamentos jurídicos al alcance y aplicando la ley vigente; e independientemente, de la opinión que se tenga de un fallo o de otro. Es decir, los jueces deben aplicar la ley, estén o no de acuerdo con la misma", resaltó Cullen., no solamente en la Unidades Penitenciarias, sino también, cuando comienzan los egresos y cómo es el seguimiento de cada uno de los internos", afirmó.tampoco se ha dotado a las unidades penitenciarias de los equipos técnicos necesarios para el tratamiento de determinados delitos, entre ellos, los delitos de índole sexual", concluyó Cullen.El femicidio ocurrió el 1 de abril de 2017, casi un año después de que Wagner quedara en libertad asistida. Wagner cumplía una pena de ocho años de prisión por dos violaciones, y según varios informes psicológicos, no estaba en condiciones de socializar fuera del penal.(después del brutal asesinato había huido y se escondió en Buenos Aires), fue el propio femicida quien dio las pistas certeras para hallar a los restos de la joven.. Finalmente, a fines del año pasado se decidió abrir el proceso por mayoría.