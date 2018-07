Bordet instruyó un redireccionamiento de partidas para salud y desarrollo social

Política Bordet adelantó cuándo inicia el cronograma de pagos para estatales entrerrianos

Presupuesto 2019

Priorizar lo social

La situación en salud

Tratamientos oncológicos

Infraestructura educativa

Como todos los lunes, el gobernador Bordet presidió la reunión de gabinete en la que el eje fue la definición del presupuesto 2019. "Comenzamos a trabajar el Presupuesto 2019. En función de un escenario complejo, nuestros equipos de economía están avanzando en un esquema de fuerte contención del gasto, redireccionando partidas para salud y programas sociales. Como siempre, nuestra premisa es la transparencia y el cuidado de los recursos que son de todos los entrerrianos", subrayó durante el encuentro que se hizo en el Salón de Gobernadores.En ese sentido, el ministro de Economía, Hugo Ballay, precisó que "desde el Ministerio de Economía nos pondremos en contacto con cada una de las dependencias, empresas y organismos descentralizados para delinear el proyecto de presupuesto 2019".Dijo que "será dentro de lo que se está recibiendo del gobierno nacional, el compromiso que asumió con la firma del Fondo Monetario Internacional y la reducción importante en los envíos de fondo que le corresponden en relación a las provincias"."En este contexto, el gobernador solicitó a todos los organismos, y a nosotros en particular, trabajar un proyecto de presupuesto 2019 en el que se priorizará lo social para que no se perjudiquen o de dejen de ejecutar porque no se reciban los fondos nacionales", sostuvo el titular de la cartera económica del gobierno entrerriano antes de indicar que las reuniones se harán desde "este lunes mismo y de forma permanente para trabajar este proyecto de presupuesto bastante particular por lo que se harán reuniones individuales ".A su turno, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, detalló que se brindó detalles del transcurso de lo que es parte del segundo semestre de 2018 y "de cómo está impactando este modelo económico institucional del país en nuestro sistema público sanitario".En ese sentido, precisó que se atiende la demanda que conlleva la campaña de invierno que se transita, la circulación viral que está en la semana epidemiológica 30 y con el máximo nivel de impacto en lo que es bronquiolitis."No obstante esto, la provincia sustentó los recursos e insumos necesarios, pero hay que decir que el sistema público está absorbiendo más del 45 por ciento en cuanto a la demanda sanitaria en el sector salud".Velázquez agregó en ese escenario la siniestralidad vial porque "nos trae muchísimo impacto y por eso se elevó a la Dirección Nacional de Vialidad una instancia de alerta".A esto se suma, "la cobertura de drogas oncológicas que no está llegando de Nación, el asumir recursos financieros adeudados por más de 100.000 millones de pesos en el programa Incluir Salud. Hay 33.000 ciudadanos beneficiarios de las pensiones nacionales, muchos de ellos con tratamiento de diálisis y oncológicos que no podemos suspender ni la atención ni los tratamientos", remarcó.En ese marco, durante este lunes la ministra Velázquez mantendrá una reunión con su equipo para "hacer la planificación y los ajustes necesarios para seguir garantizando derechos y la cobertura a los ciudadanos entrerrianos como nos ha pedido el gobernador. Estamos muy ocupados por una fuerte decisión política del gobernador para seguir sustentando las prácticas de salud", concluyó.En tanto, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, comentó que "en Educación tampoco envían en tiempo y forma los fondos nacionales. La provincia está cubriendo en más del 50 por ciento hasta tanto se regularice la situación de Nación".A través del CGE, está aprobado por el ministro de Educación de Nación el plan operativo integral anual por lo cual tenemos diferentes líneas de acción que contemplan obras de infraestructura, transporte escolar y distintas acciones pedagógicas desde cada dirección de nivel. Desde la provincia se solventa la mayor cantidad de gastos posibles, pero colocando los recursos donde realmente corresponda", remarcó.Landó comentó luego que "se incrementó el número de alumnos asistentes a los comedores escolares, y se trabaja para que no le falte la copa de leche, el almuerzo ni la calidad educativa".Estuvieron presentes las ministras de Gobierno, Rosario Romero; y la de Salud, Sonia Veláquez; los ministros de Economía, Hugo Ballay; y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, y los secretarios General de la Gobernación, Edgardo Kueider; y de Producción, Álvaro Gabas. Asistieron también el contador General, Aurelio Miraglio; y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto, entre otros.