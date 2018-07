Afirman que los cambios en Fuerzas Armadas "obedecen a un pedido de EEUU"

"El policía actúa previniendo el delito, tratando de regular el delito y va aplicando la fuerza en forma gradual y proporcional, la fuerza letal la aplica en todo caso en una situación extrema, si peligra su propia vida o de otra persona, sino no se aplica. El militar, al revés, tiene como lógica de funcionamiento la aplicación más intensa posible de la fuerza para aniquilar al enemigo", señaló.



En diálogo con Radio Estación Sur 91.7, la dirigente kirchnerista adelantó que "la semana que viene" su bloque buscará "convocar a una reunión de la Comisión de Defensa" en el Congreso para intentar derogar el decreto presidencial que autorizó los cambios.



"Hay que preservar la capacitación, el adiestramiento de las Fuerzas Armadas y no ponerlas a hacer de policías, que tienen otra formación, otro armamento, otra capacitación, y por consiguiente tienen que desarrollar otras tareas", opinó.



Garré señaló que las modificaciones en el rol de las FF. AA. son algo que el oficialismo venía "manejando desde enero de 2016" con la idea de "priorizar mucho la lucha contra el narcotráfico".



"No se explica por qué han hecho esto desde el punto de vista de la funcionalidad y de la eficiencia. Esto era algo por lo que Estados Unidos presionaba: para que todas las Fuerzas del continente estuvieran plegadas a las directivas de la lucha contra las Nuevas Amenazas que elabora e imparte el Comando Sur", consideró.



Para la ex ministra, esta es una nueva forma "de Seguridad Nacional, al estilo de la que rigió en los años 60 y 70", en aquel momento por los conflictos de la región "con el comunismo y sus aliados".



"Los desastres que ocurrieron, el dramático desempeño de las Fuerzas Armadas en la Argentina y la caída de la Unión Soviética determinaron que esa doctrina dejara de existir en el mundo", recordó.



Garré reconoció que "el narcotráfico es un problema en el país", pero aclaró que "no tiene la entidad que ha tenido en otros países, como Colombia, México, incluso ahora mismo en Brasil".



"La Seguridad Interior no es la materia específica para la cual fue creada la institución. Las Fuerzas Armadas son irreemplazables porque no hay ninguna institución en el país que esté en condiciones y que tenga adiestramiento y equipamiento para defender la soberanía territorial", resaltó.