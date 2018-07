Patricia Bullrich descartó "un problema social en diciembre"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó que "no hay ninguna posibilidad de que haya un problema social en diciembre" vinculado a intentos de saqueos o de agitación social.



La funcionaria nacional descartó así que puedan generarse conflictos a fin de año y resaltó que "este tipo de cosas son agitadas desde minorías políticas pero no desde la gente".



Bullrich se refirió puntualmente a Luis D Elia y calificó de "temerarias" las declaraciones del dirigente kirchnerista, que días atrás dijo que al presidente Mauricio Macri "habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo".



"No nos preocupa vivir un diciembre complejo. Lo que sí estamos viendo es que los que están en la calle son siempre las mismas organizaciones políticas que tienen un interés político", sostuvo la ministra durante una entrevista en radio Mitre.



Por otra parte, la jefa de la cartera de Seguridad defendió el nuevo rol de las Fuerzas Armadas al señalar que "la tarea que ha planteado el Presidente" para los militares "es la de un apoyo logístico en la frontera norte".



La funcionaria apuntó contra la oposición al recordar que el kirchnerismo utilizaban a los militares "en las fronteras con un instrumento jurídico más endeble" que el que oficializó el Gobierno.



"Por eso cambiamos el decreto. Estaban flojos de papeles para llevar esos 2.000 efectivos que llevaron. A veces se discute por discutir y por llevarnos la contra", agregó.