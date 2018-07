Bossio cuestionó el cambio en el régimen de asignaciones familiares

El viernes se conoció la decisión del Gobierno de modificar a través de un decreto el régimen de asignaciones familiares, con la intención de "ordenarlo, darle mayor equidad y aumentar la cobertura". En el Congreso se encendieron luces de alarma. Puntualmente, el diputado Diego Bossio (Justicialista) sostuvo que "es mentira que hay un plan de contingencia" y reclamó "defender a los que peor la están pasando, no atacarlos como hace el Gobierno".



Tras conocerse el decreto 702/2018, Bossio consideró que "hoy se terminó la escenificación del presidente Macri en torno a la necesidad de cuidar los niveles de inversión social para que el ajuste no recaiga sobre los más débiles".



En el mismo sentido afirmó que "lo que está haciendo este Gobierno es inadmisible". "El costo del ajuste y del compromiso plagado de condicionantes que asumió con el FMI lo están pagando los trabajadores, las pymes, las economías regionales", explicó.



"Lo están pagando todos los argentinos que no tienen la suerte de tener sus ahorros en el exterior ni información privilegiada para administrarlos exitosamente", agregó.



El dirigente bonaerense también definió la decisión del Gobierno como "un nuevo atropello contra la equidad federal", dado que elimina los beneficios que atendían las diferencias en el costo de vida y en las particularidades de cada zona geográfica de nuestro país.



"A partir de hoy, a la inflación que no para, a las tarifas que siguen aumentando y a la plata que no alcanza, las familias tendrán que sumar las consecuencias negativas que tendrá el decreto publicado", manifestó sobre lo que definió como "otro golpe al bolsillo de los trabajadores".



El diputado del bloque Justicialista agregó: "Le pedimos al presidente Macri que ponga más esfuerzos en entender por dónde pasan las necesidades de los argentinos, que son cada vez mayores y no se resuelven con más ajuste".



"Nosotros hemos mostrado mucha capacidad de trabajo y voluntad para resolver los problemas estructurales de nuestro país, aun pagando costos políticos", afirmó Bossio sobre el final, pero lamentó que el Gobierno "eligió el aislamiento y la autocomplacencia construyendo un nuevo relato de condicionantes meteorológicos que se abaten sobre Argentina para evadir la responsabilidad de lo que está ocurriendo".



"Le pedimos al Gobierno que pare la pelota. Hay que construir una estrategia y reorientar la gestión. El costo de este empecinamiento es muy grave y lo están pagando los argentinos", concluyó.



