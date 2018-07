El gobierno entrerriano adquirió maquinaria vial para mejorar caminos rurales

Nueve tractores, cinco rastras y dos camiones Mercedez Benz serán destinados a las Zonales que Vialidad posee en diferentes lugares de la provincia. En la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, donde Bordet observó la maquinaria y le entregó las respectivas llaves a quienes tendrán a cargo los vehículos de trabajo.



El gobernador explicó que estos elementos vendrán a cubrir un atraso que tenían algunas zonales tras muchos años de no invertir en materia vial, y apuntó que las máquinas "son muy necesarias para mejorar los caminos rurales".



Luego indicó que este año se debió hacer "doble esfuerzo" debido a se prorrogó el Impuesto Inmobiliario Rural, cuyos fondos de afectan a los caminos rurales, y también porque se han demorado los fondos que Nación debe a la provincia de varias obras viales.



"No obstante, estamos dando esta respuesta para poder llegar a los lugares más dificultosos de la provincia para que los caminos estén en condiciones y transitables, sobre todo cuando llueve porque hay economías regionales que trabajan con productos perecederos, como lácteos y otros más, que hacen necesario que demos una solución efectiva y rápida", dijo Bordet.



Luego indicó: "Estamos recomponiendo la trama vial de la provincia. Y vamos a seguir trabajando de esta manera. Estamos presentes donde está el corazón productivo de la provincia y hay que acompañar a los productores y las economías regionales. Con estas máquinas se fortalece el trabajo que estamos realizando aunque nos queda mucho más. Pero si seguimos trabajando de este modo, ordenando nuestras cuentas públicas y rindiendo su ejecución, vamos a estar alcanzando nuestros objetivos", dijo el gobernador.



Apuntó que entre las prioridades en materia vial también se encuentran la realización de 19 puentes que están muy deteriorados, y en algunos casos ya inhabilitados, y comunicó que para el trabajo en esos puentes se ha ejecutado una operatoria con el Banco BID, que supera los mil millones de pesos.



"Estamos ya prácticamente listos para licitar los siete primeros, que son los más urgentes. Esto es muy importante porque si no tenemos los conectores, que son los puentes, por más que arreglemos los caminos quedamos incomunicados. Por eso está como principal en la agenda vial el tema rural", indicó Bordet. Esfuerzo para reequipar Por su parte, la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benitez, destacó "el esfuerzo llevado adelante por el gobernador para reequipar con maquinarias las zonales de Vialidad que servirán para fortalecer la conservación de la red secundaria y terciaria de la provincia", aseguró para enseguida agregar que "se lleva adelante en todo el territorio provincial un ambicioso plan vial que comprende la rehabilitación de caminos de un alto uso productivo y social, además de la reparación de puentes, alcantarillas y calzadas sumergibles que garantizan la transitabilidad de vecinos, productores y representantes de la comunidad educativa rural de una amplia zona de la provincia".



La funcionaria precisó que "la inversión oficial asciende a los 18 millones de pesos" y que "ahora los tractoristas se estarán capacitando en la sede de Vialidad, para el manejo y conservación de los nuevos equipos, para luego el traslado a las distintas zonales". Destino Los tractores serán destinados a las zonales de La Paz, Federal, Cerrito, Concordia, Diamante, Nogoyá, Seguí, Paraná y Gualeguay. En tanto, las rastras son para Cerrito,Gualeguay, Seguí, Nogoyá y La Paz, e tanto los camiones a Chajarí y Gualeguaychú.