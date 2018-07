Bordet recorrió Ex Esma y destacó el trabajo de organismos de Derechos Humanos

El gobernador Gustavo Bordet recorrió el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma, y destacó su importancia para que "las generaciones futuras tomen conciencia de que no pueden volver a ocurrir delitos de lesa humanidad como los que se cometieron en nuestro país"."Las muchas y dolorosas historias que se reflejan en el Museo Sitio de Memoria #Esma, lo atraviesan y emocionan a uno cuando recorre el predio donde, desde 1976, funcionó uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la última dictadura militar", sostuvo Bordet luego de la recorrida. También resaltó el trabajo de los organismos de Derechos Humanos.El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Gobierno, Rosario Romero. El espacio se encuentra abierto al público desde 2003, en el marco de la política de Derechos Humanos llevada a cabo por el ex presidente Néstor Kirchner, y de la lucha del movimiento de Derechos Humanos.A través de visitas guiadas, exposiciones y muestras fotográficas, el Espacio reconstruye el funcionamiento de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más importantes que conoció el país durante la última dictadura cívico militar. Se calcula que sólo allí el terrorismo de Estado desapareció a 5.000 personas."Hoy parece inexplicable, pero todo esto sucedió en nuestro país. Como así también sucedió la increíble lucha y esfuerzo de los organismos de derechos humanos, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que también se ven reflejados en este Museo", valoró Bordet, profundamente emocionado.El mandatario también explicó que entre los objetivos del Espacio se encuentra el "homenaje a las víctimas del genocidio" y la "condena a los crímenes de Lesa Humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico militar".En ese sentido recordó que las Fuerzas Armadas desplegaron un intenso aparato represivo con el objetivo de exterminar movimientos políticos y obreros, "bajo los dictámenes de la doctrina de seguridad nacional", "a la cual los argentinos ya dijimos Nunca Más", enfatizó.