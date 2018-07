"No son tiempos de individualismos ni proselitismo, sino de construcciones"

Presencias

La actividad se desarrolló este sábado por la mañana en el Salón del Centro de Jubilados Nacionales de la ciudad y estuvieron convocados dirigentes y militantes de los departamentos Uruguay, Gualeguaychú, Nogoyá, Victoria, Tala y Gualeguay.El exmandatario realizó la apertura del evento y agradeció la presencia de los invitados y de los participantes. "Mercedes y Carlos son personas formadas y experimentadas que cuando les tocó ocupar cargos en los gobiernos de Néstor y Cristina estuvieron a la altura de las circunstancias", expresó."Quienes estamos aquí somos hombres y mujeres del campo nacional y popular, quizá la mayoría peronistas inspirados en Néstor por su pensamiento nacional, su pasión por el pueblo, su política de autonomía frente a los poderes visibles y ocultos, sus acciones, sus decisiones, su firmeza frente a quienes se creían dueños de la Argentina; por priorizar mediante la intervención del Estado, la felicidad del pueblo a través del acceso a los bienes sociales, culturales y económicos esenciales de las más amplias capas populares de la Nación; por priorizar el mercado interno que genera más consumo, más trabajo y más justicia. Quienes estamos aquí somos hombres y mujeres inspirados en Cristina, por su valentía, por su inteligencia, por su voluntad política. Somos los que apoyados en la memoria y en la conducción de nuestros líderes, debemos reconstruir, darle vigor, organización, agenda y expectativas de poder al espacio del campo nacional y popular en Entre Ríos y en el país", manifestó Urribarri en su discurso.Asimismo, destacó que "no son tiempos de individualismos, sino de construcciones colectivas, y no son tiempos de proselitismo, sino de generar conciencia para tener esperanza en el futuro".Previamente a las palabras de Urribarri, el exdiputado nacional Lautaro Gervasoni dio la bienvenida a los dirigentes y militantes políticos que participaron pese a las condiciones climáticas adversas. Resaltó la trayectoria política y académica de Marcó del Pont y Heller, y señaló que "nos demostraron que la economía tiene que estar al servicio de la gente".Asimismo, el diputado nacional Julio Solanas también se hizo presente y fue uno de los oradores de la jornada. "El que está sufriendo es el pueblo y eso nos interpela para juntarnos y hablar de unidad", dijo. Criticó las medidas del Gobierno Nacional e instó a resistir, asumir nuevos desafíos en la nación, la provincia y cada municipio, y a no votar ninguna ley "que le saque derechos a los trabajadores".Asistieron también al encuentro los dirigentes José Lauritto, Juan Manuel Huss, Gustavo Guzmán, Marcelo Bisogni, Leticia Angerosa, Marcelo Koch, Blanca Osuna, Hugo Vilhem, César Garcilazo, Faustino Schiavoni, Leonardo Cergneux, Silvio Valenzuela y Daniel Pavón, entre otros.Carlos Heller, exdiputado nacional y presidente del Banco Credicoop, expuso sobre los indicadores económicos de crecimiento de la gestión finalizada en diciembre de 2015 y reconocidos por el actual Gobierno Nacional al inicio de su administración para atraer inversiones extranjeras.A su vez, trazó un paralelismo entre las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional, la política económica de la última dictadura militar y el discurso del neoliberalismo."Macri nos dijo que lo peor ya pasó cinco veces en dos años pero lo peor está por venir porque si les va bien la inflación va a estar rozando el 32 por ciento", explicó e hizo hincapié en la necesidad de propuestas que contemplen una ciudadanía representada por el Estado -en contraposición al figura del mercado- regulando y poniéndole límites a los intereses concentrados y transnacionales; paritarias libres, esto es, "un país donde los salarios le ganen a los precios"; y servicios públicos accesibles para todos y "no un negocio para unos pocos".Por su lado, la expresidenta del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, se refirió al capitalismo que "hace 40 años que viene funcionando en contra de los trabajadores, con la transferencia de ingresos que hace desde los trabajadores hacia los sectores del capital más concentrado", resaltando que "durante 12 años Néstor y Cristina tomaron decisiones políticas para apartarnos de esa lógica perversa de la globalización financiera".Puso en cuestionamiento el gradualismo sostenido en el discurso oficial del Gobierno Nacional argumentando que rápidamente al asumir liberalizó el mercado de cambio y el ingreso y egreso de capitales especulativos, abrió la economía y desreguló el mercado financiero. También remarcó la necesidad de recuperar capacidad soberana del Banco Central ya que hoy decide el mercado y el capital financiero concentrado."Tenemos un desafío enorme de trabajo sectorial con los empresarios, medianos y pequeños, con los chacareros y con las grandes empresas; un trabajo de reconstrucción de este frente que tiene que tener mucho contenido porque nos van a dejar una cancha muy condicionada en un contexto internacional complicado", afirmó al tiempo que puso de relieve la necesidad de "convocar a la sociedad argentina en 2019 a un gran referéndum en contra del neoliberalismo, que es ir por la patria, la soberanía, el trabajo y la unidad latinoamericana".