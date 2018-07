Entre Ríos inicia una nueva campaña para detectar el cáncer bucal

Por quinto año consecutivo el Ministerio de Salud, a través de los más de 170 servicios de Odontología ubicados en hospitales y centros de atención primaria, realizará una campaña de detección del cáncer bucal bajo el slogan `Sacale la lengua al cáncer´. De esta manera, se busca prevenir las lesiones presentes en tejidos blandos de la boca que afectan a la población y, sin la atención oportuna, llevan a padecer una enfermedad potencialmente mortal.



Al respecto, el director del Odontología, Guillermo Brugo, señaló: "Del 6 al 10 de agosto realizaremos por quinto año consecutivo esta campaña mediante la que promovemos los exámenes gratuitos en todos los servicios de odontología de la provincia" y agregó: "Se revisarán tejidos blandos, es decir: encías; paladar duro y blando; mucosa yugal (parte interna de las mejillas, cachete) y lengua".



El profesional indicó que el objetivo básico es lograr que la población concurra con un odontólogo a una consulta preventiva y en función de ello, ante la presencia de lesiones en la boca que no se curan en un tiempo razonable (de 7 a 14 días), se haga la derivación oportuna. "Es una forma de detectar heridas que muchas veces terminan en lesiones precancerosas. Además, concientizamos de que nuestra especialidad no sólo atiende los dientes" dijo Brugo.



"No es el cáncer más incidente, pero no debemos minimizar el impacto de esta patología porque cuando ocurre es muy agresiva" indicó el responsable del área que finalmente sostuvo: "Siempre intentamos preservar la calidad de vida de la gente, por ello nos abocamos a las acciones de prevención y promocionamos acciones comunitarias".



Para difundir las actividades, los días 2 y 3 de agosto personal de la Dirección de Odontología instalará de 11 a 12.30 un gazebo en la Plaza 1º de Mayo de Paraná en el que se entregará folletería alusiva. Incluso, con la colaboración del Circulo Odontológico y el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, se realizará el 7 de agosto a las 18 una charla abierta a la comunidad en calle Corrientes 218. También está previsto el desarrollo de acciones alusivas en la ciudad de Concordia y Gualeguaychú. Situación de esta patología En la sección Estomatología del hospital San Martín de Paraná funciona el centro de referencia provincial en materia de detección y atención de cáncer bucal. El profesional a cargo del área, Javier Calienni, afirmó: "Dentro de los cánceres en general, los de cabeza y cuello forman parte del 5 por ciento lo cual es bajo pero existente. En este grupo más del 80% por ciento representan los ubicados en la cavidad oral".



Calienni especificó: "Dentro de estos tumores, la principal neoplasia (masa anormal de tejido) es la que se desarrolla en el epitelio que es la parte más superficial (espinocelular)" y enseguida referenció que esto significa que "en sus estadios incipientes es visible y determinante poder sospecharlo y realizar el diagnóstico, en otros casos se detectan cuando ocasionan importantes síntomas siendo esta una situación cronológicamente muy avanzada".



Respecto a cómo se efectúa el diagnóstico, Calienni señaló: "Inicialmente se puede observar mediante un examen clínico como una alteración de la textura de la mucosa tal el caso de la modificación en la coloración, una úlcera ?herida que no cicatriza-, una fisura e incluso un aumento en volumen".



En el servicio del San Martín se detectan 14 nuevos casos por año. Por ello el profesional resaltó que es esencial "informar a la población de la importancia de revisar las mucosas y la consulta precoz ante cualquier molestia en la boca" y finalmente advirtió que entre los factores de riesgo se encuentra el tabaquismo, el alcohol, los procesos infecciosos tanto bacterianos como virales (HIV, HPV), la irritación crónica y los antecedentes genéticos, entre otros. Para tener en cuenta La consulta al odontólogo es necesaria ante cualquier lesión en las mucosas de la boca que se extienda más de una semana. El cáncer de boca es visible, agresivo y de mal pronóstico. Se puede curar en estadios precoces.