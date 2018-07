La Sociedad Rural denunció la "asfixiante" presión tributaria sobre el sector

Con la baja de las retenciones asegurada por el presidente Mauricio Macri, que el martes reiteró su oposición a ese impuesto, Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural, volvió a la carga este sábado por el resto de los tributos que pesan sobre el campo en el tradicional discurso inaugural de la 132º Exposición Rural de Palermo. Lo escuchaba la vicepresidenta Gabriela Michetti, en representación de Macri. A ella le dio la bienvenida, como la "primera mujer que va a ser uso de la palabra en esta pista".



Desde el palco, luego de la entrada de los granaderos a la pista central, del himno nacional y el desfile de los grandes campeones, el dirigente hizo un repaso del crecimiento del campo y aseguró que "la Argentina sale adelante de la mano del campo". Pero alertó sobre la carga de los impuestos.



"Hace poco más de dos años recuperamos el diálogo y la confianza perdida cuando el gobierno se comprometió a desarmar el embrollo que teníamos eliminando y reduciendo las retenciones y está honrando ese compromiso, dando la señal más clara de que si sembramos con unas reglas vamos a cosechar con las mismas reglas. Que quede bien claro: nunca volveremos a ser la variable de ajuste de un modelo que ya fracasó", indicó el titular de la Sociedad Rural.



Sin embargo, Pelegrina criticó los altos impuestos, las tasas de interés y pidió mejoras en la infraestructura. "Los impuestos son el eslabón más pesado de esa cadena, la presión es asfixiante. El Estado que no está adecuando a la realidad productiva de nuestro país, hay que ampliar la base de contribuyentes para repartir la carga con más equidad. El equilibrio fiscal debe lograrse ampliando la producción y no perjudicándola con gravámenes", sostuvo.



Fue aplaudido cuando indicó que "se debe reducir el gasto público en todos los niveles del Estado: Nación, provincias y municipios deben hacer cada uno su ajuste. Basta de impuestos inmobiliarios, tasas municipales, basta de impuestos distorsivos". Pidió menos impuestos, más simples de pagar, para que paguen todos "porque si no, no llegará la inversión, que es lo que nos sacará de esta crisis".



Sobre el final de su discurso, que duró poco más de 15 minutos, agradeció a los dirigentes de la Mesa de Enlace que participaron durante el conflicto de la 125, hace diez años.



En el acto estuvieron también el ministro de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere y varios ministros de los países del G20, que se encuentran en Buenos Aires. También Marcos Peña, jefe de Gabinete, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño.



Michetti, que habló a continuación, reemplazó a Mauricio Macri, que se encuentra en Sudáfrica, en la cumbre de los países BRICS. Su ausencia generó un pequeño revuelo sobre un eventual malestar entre el campo y el Presidente que fue acallado con la visita que el primer mandatario hizo el martes a la exposición. Tampoco estuvieron María Eugenia Vidal ni el jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, que está de viaje. La gobernadora bonaerense estuvo en timbreos junto a otros dirigentes de Cambiemos.