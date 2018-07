Federación Agraria: "El productor tiene muy claro a donde no quiere volver"

Elvio Guia, recientemente reelecto al frente de Federación Agraria entrerriana, quien habló sobre las dificultares que preocupan al sector productivo como la cuestión impositiva, la ley de comunas, agroquímicos entre otros.



"Es una gran responsabilidad, sabemos que estamos pasando un año muy difícil, con una macroeconomía que no ayudan en nada y con enormes dificultades con el acceso al crédito. Hay mucho trabajo y varias cuestiones que no se han concretado", dijo.



Y agregó: "Con el gobierno provincial nos hemos podido arreglar con algunas cuestiones, nos han dado un crédito pero a la vez es una responsabilidad y un trabajo muy grande. Para dar una referencia, cuando empezamos con el tema de la emergencia hablábamos de una tasa del 24% para recomponer el capital de trabajo era bastante conveniente y en la mitad de camino cambio al 40/45%. Sumado a esto empezamos con dificultades para poder conseguir los créditos".



El campo acompañó con su voto al presidente Macri, ¿qué reflexión puede hacer ahora?



"Nadie se imaginaba estas cosas, hubo gente del sector que lo apoyo y otra que no. Nadie quiere que le vaya mal a nadie, pero creo que nadie se esperaba esto. Los productores tamberos, los de cerdo la están pasando súper mal y si no le encuentra la vuelta el gobierno tendremos dificultades".



"Con el tema combustible, el gobierno tiene que intervenir. En el norte de la provincia no abastecen de combustible y hay una serie de aprietes. Esto va a desencadenar en más ajuste del combustible que no solo paga el sector productivo sino el trabajador en su conjunto"- señaló.



En lo particular de la lechería dijo que es un problema que arrastramos hace 20 años, ningún gobierno ha podido solucionar el tema de la leche. El problema es que la leche no tiene un precio institucionalizado, "vos entregas la leche".



En cuanto a los planteos con el gobierno provincial dijo:



"Con el gobierno de la provincia tenemos que charlar varias cuestiones, fundamentalmente la cuestión impositiva que es el principal planteo de los productores, después nos preocupa la Ley de Comunas, hay que seguir trabajando en infraestructura y controles de agroquímicos. Es raro que nosotros pidamos los controles pero evidentemente tenemos que salir de este pantano".



"En adelante vamos a pedir una reunión con la gente del FPV porque estos temas que se tienen que tratar en la legislatura. Vamos a intentar hace un intercambio. El trabajo es bastante, hace poco nos reunimos con el presidente del banco nación aunque no tuvimos respuestas concretas".



En conclusión dijo: "Los productores saben que van a un monte lleno de yararás y que posiblemente una lo pique pero tiene bien claro a donde no quieren volver y nos lo hacen saber".