Bordet: "Hay mucho para proyectar juntos y hacia adelante"

"Hay mucho para proyectar hacia adelante, y tenemos la responsabilidad y la obligación, porque para eso nos han elegido, de trabajar para los todos los entrerrianos y rendir cuenta en qué gastamos los dineros públicos", afirmó el gobernador Gustavo Bordet en Santa Elena y La Paz donde desarrolló una intensa agenda junto a los vecinos.



Bordet otorgó certificados y herramientas del programa Crecer, recorrió obras en ambas localidades, entregó ambulancias adquiridas por el Estado provincial e inauguró una comisaría.



Con el cierre de la primera etapa del Crecer 2018, el gobierno de la provincia capacitó y brindó herramientas a 700 jóvenes entrerrianos con una inversión de 11 millones de pesos. "Este acto tiene un contenido emotivo muy fuerte porque en la decisión de cada uno de ustedes está el afán de superarse, poder emprender un camino en el trabajo por cuenta propia y significa una decisión de vida, cuando hay voluntad y vocación, más temprano que tarde se alcanzan los objetivos, es cuestión de constancia", prosiguió.



Al dirigirse a los jóvenes expresó: "Las capacitaciones además les han permitido intercambiar experiencias, que es muy valioso porque nadie puede desarrollarse individualmente, es muy difícil desde el individualismo poder logar lograr los objetivos y cuando nos asociamos, cuando existen lazos de solidaridad es cuando se alcanzan los resultados".



"En lo que a nosotros nos toca como Estado, vamos a estar siempre presentes, pudiendo generar la otra etapa que viene ahora, porque después hay que hacer el monitoreo del emprendimiento", afirmó para luego agregar que luego se realiza el seguimiento "para que puedan ir avanzando en el desarrollo de cada una de las actividades. Sin duda, nos vamos a ver en algunas de las ferias que hacemos, donde se exponen los productos".



En esa línea, destacó la "gran oportunidad poder generar estos círculos virtuosos donde entre Estado y emprendedores podemos lograr los objetivos que, en definitiva, son tener una fuente de trabajo digna, con sus propias manos, que sirva para sostén de sus familias".



Por su parte, la titular de la cartera social, Laura Stratta, afirmó allí que: "Quiero poner en valor la decisión que tomó el gobernador de la provincia, de que no puede haber desarrollo económico sin desarrollo social y humano, y esto no queda en el plano del discurso sino que se materializa en hechos concretos como este programa y tantos más. Hoy más de 100 jóvenes reciben sus herramientas luego de haber cursado el Crecer, donde han aprendido a desarrollar un proyecto productivo y sustentable que les genere ingresos y permita mejorar su calidad de vida".



Como parte de las actividades, Bordet junto al intendente Moreyra analizaron las demandas en torno a la red de agua potable; y recorrieron la obra del acceso a la localidad. En ese sentido Moreyra destacó que: "Estamos extendiendo 2.500 metros la red de agua potable dulce, en un esfuerzo conjunto, son obras fundamentales para las familias". También Bordet visitó el cuartel de bomberos voluntarios y entregó una ambulancia al hospital local. Mejoras sensibles Posteriormente, Bordet se trasladó a La Paz donde entregó una ambulancia para el hospital 9 de Julio, recorrió la obra de acceso y la escuela primaria Nº 3 Domingo French e inauguró una nueva comisaría de minoridad y violencia familiar en esa localidad donde entregó también dos patrulleros 0 kilómetro recientemente adquiridos por la policía. Finalmente, otorgó aportes a instituciones y juntas de gobierno.



En tanto que el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, valoró el trabajo en conjunto que se viene realizando, "de muy buena manera, que es muy necesario no solamente en materia de salud pública sino también en otras áreas. Es la mejor manera de salir adelante y desarrollar la provincia y nuestras ciudades, el trabajo en conjunto con el Estado nacional, el gobierno provincial y el municipal".



Cabe citar que con las entregas de estas nuevas unidades de traslado sanitario suman 12 las distribuidas en distintos hospitales como el San Martín de Paraná; Fermín Salaberry de Victoria; San Benjamín de Colón; Santa Rosa de Chajarí; San José de Diamante; San José de Federación; Centenario de Gualeguaychú; Francisco Castaldo de María Grande; Eva Duarte de Ceibas y Behering de Estación Holt.



Las unidades están equipadas con camilla de aluminio con patas rebatibles; silla de ruedas plegable; panel central y cuatro tubos de oxígeno. También poseen equipamiento médico como tablas y chalecos de inmovilización; set de collares; férulas inflables; unidad de succión portátil eléctrica; tensiómetros portátiles y cardiodesfibrilador. Entregas del Crecer y aportes El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, impulsa la implementación de este programa, destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años con el objetivo de desarrollar y capitalizar oficios que les permita emprender proyectos laborales.



En Santa Elena, y en el marco del Programa Crecer, se entregaron de certificados de finalización y herramientas a 93 emprendedores.



En tanto que en La Paz, se entregaron certificados de finalización y herramientas a 78 emprendedores.



Durante el acto, la provincia entregó aportes por 880 mil pesos a la Banda Musical Municipal, y a juntas de gobierno del departamento La Paz, en el marco del Programa Mil Evitas, así como herramientas a 78 emprendedores de la Economía Social del Programa Crecer por 1,3 millones de pesos. Allí María Luis Rodríguez compartió con los presentes su experiencia en ese Programa. Presencias El gobernador estuvo acompañado por los intendentes de La Paz, Bruno Sarubi, y de Santa Elena, Silvio Moreyra; la intendenta María Chialva; la diputada nacional Mayda Cresto; el senador provincial Aldo Ballestena; la diputada provincial Alejandra Viola; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; las ministras de Salud, Sonia Velázquez; y de Gobierno, Rosario Romero; y de Desarrollo Social. También estuvieron presentes el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; el secretario de Deportes, José Gómez; y el jefe de Policía, Gustavo Maslein, entre otras autoridades.