Video: Siguen las asambleas en Jardines Maternales municipales

En el inicio de esta semana, ATE comenzó a realizar asambleas en los Jardines Maternales Municipales de Paraná por una serie de reclamos. Las asambleas se extendieron a tres horas por turno y esperan una convocatoria del Ejecutivo Municipal para buscar solución a los temas planteados."Hace más de 15 días que se está de asamblea por varios reclamos, entre ellos pases de contrato y un adicional que se pidió en diciembre y no hay respuestas", dijo Liliana Caraballo de la Junta Interna de ATE. Y dio cuenta que debido a la retención "los chicos no están recibiendo el desayuno o el almuerzo".Por su parte, Roberto Alarcón, pidió la convocatoria a una mesa de diálogo "porque no podemos estar de asamblea en un jardín maternal. Queremos un reconocimiento histórico para las más precarizadas del sector que son las que menos cobran y queremos un aumento y reconocimiento real, ya que ni siquiera obra social tienen". Mirá la nota completa: