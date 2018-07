Puente Paraná-Santa Fe: Vialidad se comprometió a dar información sobre la traza

Patricia Pajares y Sebastián Budasoff, miembros del movimiento Despierta Paraná, plantearon sus dudas y preocupaciones sobre la traza del puente Paraná - Santa Fe a la titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Patricia Gutiérrez, en un encuentro que mantuvieron el jueves en Buenos Aires, impulsado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) e invitados por Luis Garay y Pablo Donadío, titular y adjunto de la Defensoría del Pueblo de Paraná.



Pajares destacó la predisposición de parte de la funcionaria nacional. "Fue muy grata su recepción, a diferencia de la gestión anterior, que no nos atendían, nos desconocían y nunca logramos que se dignaran a hablar con el movimiento", expresó al respecto.



Además comentó que Gutiérrez "manifestó desconocer la definición de una traza y que no le constaba que la traza estuviera definida". En tanto, respecto a la denuncia "sobre la actividad reciente de la consultora ATEC en la ruta, tomando mediciones, dijo que no sabía en marco de qué estaba trabajando, que lo iba a consultar y nos lo va a informar", detalló.



Pajares comentó también que "respecto a la obra en sí", la Directora de Vialidad les informó "que estaría prevista, mencionada dentro de una segunda etapa de obras comprometidas por el Gobierno nacional, dentro de esos 3.800 kilómetros de realización de rutas que se propuso la gestión cuando asumió". Sin embargo, les aclaró que "hasta ahora no hay nada concreto respecto a cuándo va a realizarse el segundo llamado a licitación".



Si bien Pajares aseguró que salieron "muy a gusto con la oportunidad" tras el encuentro con Gutiérrez, remarcó: "Tenemos una sensación de alerta, porque aún esperamos las respuestas por escrito. Sabemos que hay nuevos estudios, a nosotros nos consta".



"Queremos saber en el marco de qué licitación, de qué trabajo y con qué fondos siguen trabajando las consultoras. Porque la consultora ATEC, a la cual la Nación pagó 100 millones de pesos, elaboró informes oficiales que descartan por daños insalvables la traza que anuncia el Gobierno nacional", subrayó la integrante del movimiento Despierta Paraná y presidenta de la Vecinal Toma Vieja.



"Queremos saber en el marco de qué convenio, de qué nueva licitación y con qué fondos se está solventando esta nueva traza. Denunciamos que el Gobierno se aparta de los términos de referencia de licitación pública. Estamos hablando de un nuevo desembolso de fondos públicos sin un marco legal", aseveró.



"Queremos las respuestas por escrito y vamos a seguir accionando, incluso si tenemos que llegar a la justicia", apuntó.



También destacó que previamente se reunieron con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien se comprometió a llevar las gestiones de este reclamo ante las autoridades nacionales. "Para nosotros es muy importante", resaltó Pajares. (APF)