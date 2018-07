Proyectan que el 17 de agosto sea feriado nacional no trasladable

Los diputados nacionales de la UCR por Corrientes Estela Mercedes Regidor y Julián Dindart, junto con otros dos diputados del norte del país introdujeron a la Cámara baja un proyecto de ley que vuelve a declarar feriado nacional no trasladable el 17 de agosto, en conmemoración del fallecimiento del General Don José de San Martín. Requieren modificar el artículo 2° del decreto 1584/10, sobre los feriados del 12 de octubre y 20 de noviembre.



"Establécese al feriado nacional del 17 de Agosto como Feriado no trasladable", dice el proyecto en su primer artículo; "Modifíquese el artículo 2° del Decreto 1584/2010 que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 2°- El feriado Nacional del 12 de octubre será cumplido el segundo lunes de ese mes y el del 20 de noviembre será cumplido el cuarto lunes de ese mes", ordena en el segundo.



La iniciativa, por medio del Expediente 3349-D-2018, fue introducida al Congreso nacional el treinta de mayo pasado, con el apoyo de los diputados nacionales Estela Mercedes Regidor Belledone (UCR), Julián Dindart (UCR), Horacio Goicoechea (UCR) y Luis Mario Pastori (UCR), y girado a las comisiones de Legislación General y Cultura.



"En función de nuestra larga lucha en pos de hacer justicia con el homenaje que se merece el General San Martín", los diputados insisten "en la propuesta de convertir en inamovible el feriado del 17 de agosto para celebrar a nuestro héroe argentino".



"Hasta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del decreto 1584 del año 2010, impuso la movilidad del feriado nacional del 17 de agosto, la ley del año 23.555 que establecía las excepciones de los feriados nacionales que no podían ser trasladados comprendía al 17 de agosto", recuerdan en el plano argumentativo del proyecto de Ley.



A través de este proyecto pretenden "retrotraer la cuestión a su estado anterior al decreto, donde se establecieron los feriados turísticos, principalmente para volver a dotar de importancia el sentido de la celebración a los fines de recordar la memoria del prócer que luchó por nuestra independencia", señalan.



"El General José de San Martín nació en la localidad de Yapeyú (provincia de Corrientes) el 25 de febrero de 1778. San Martín lideró la liberación de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. Declaró la Independencia de Perú en 1821, poco después se encontró en Guayaquil con Simón Bolívar. Ambos son considerados los libertadores más importantes de Sudamérica de la colonización española", subrayan.