Macri ratificó el decreto para modificar las funciones de las Fuerzas Armadas

Política Oposición pidió sesión especial para tratar de derogar reforma en las FFAA

Política Intentarán derogar el decreto que modifica el rol de las Fuerzas Armadas

El presidente Mauricio Macri ratificó hoy el decreto para modificar las funciones de las Fuerzas Armadas y se quejó de que los dirigentes de la oposición y los organismos de derechos humanos "no hayan leído" el texto."Me impresiona que tanto dirigente que tiene que ser responsable y tiene que darle valor a su palabra no haya leído siquiera lo que hemos firmado", sostuvo el mandatario.El jefe de Estado aseguró que "queda claro que las Fuerzas Armadas no van a participar en la seguridad interior"."Lo que van a hacer es complementar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico con el apoyo logístico", insistió el líder de Cambiemos.Y añadió: "Lo que hace falta es combatir y estar listos para defendernos del terrorismo, narcotráfico, cibercrimen. Esa es la agenda con la cual tenemos que desarrollarnos. También capacitarnos para participar de la agenda mundial de la paz e incorporar capacidades y medios para las tragedias climáticas".A la vez, el Presidente aseguró que está "interpretando el deseo de la mayoría de los argentinos de sentirse más seguros, más cuidados" y pidió "entender de una vez por todas que son las Fuerzas Armadas de la democracia".Consultado sobre si es necesario cambiar la Ley de Seguridad Interior, el jefe de Estado manifestó: "Si se quiere modificar, que el Congreso haga un debate acerca de eso y la modernice.Con la existente y la reglamentación acorde, distinta de la que había hecho el Gobierno de los Kirchner, podemos trabajar perfectamente, pero siempre se puede mejorar"."Bienvenido si hay un debate constructivo a favor de mejorar, pero sin prejuicios, sin situaciones traumáticas que hemos vivido los argentinos y que por suerte hemos dejado atrás. Tenemos que trabajar con sentido común e inteligencia", expresó.