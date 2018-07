Diputado Osuna se reunió con Bordet y dialogaron sobre las elecciones

"Tenemos que pensar en el proyecto que tiene el peronismo para 2019, no quedarnos en el desastre del gobierno de Macri", sostuvo el diputado provincial Gustavo Osuna luego de la reunión con el gobernador Gustavo Bordet en la que le expresó su acuerdo con que sea el mandatario el que fije la fecha de las elecciones provinciales.



De la reunión también participó el secretario General del PJ y ex vicegobernador peronista José Cáceres. "Hablamos de diversos temas pero fundamentalmente de la facultad del gobernador de fijar la fecha de las elecciones: estamos de acuerdo", aclaró Osuna.



"Estamos en condiciones de ganar la provincia por la gestión que ha llevado adelante el gobernador", remarcó el diputado justicialista y sostuvo que no hay que "vivir pesando en esta economía que lleva a la gente a la peor pobreza, sino que tenemos una propuesta a partir de 2019 para que esta provincia siga creciendo y siga adelante".



"No podemos negar que la situación no es fácil, es muy difícil. Pero no generada por la provincia, sino por la economía nacional que indudablemente le golpea mucho a la gente", explicó Osuna, y agregó que "el gobierno nacional está dejando mucha gente fuera de la inclusión".



"Nosotros tenemos comedores en Paraná donde cada día se va incrementando la gente que se acerca; vemos los que andamos por la ciudad gente dando vueltas, volviendo a comer de la basura, cosas que en muchos casos se habían erradicado", graficó.



En ese marco, el legislador y militante social sostuvo que hay que "estar al lado de la gente y seguir acompañando todos los programas que se viene realizando la provincia, que está haciendo lo imposible por acompañar a esa gente".



Además pidió planificar "a partir de 2019, para que esta provincia siga adelante", y continuó: "estamos hablando de propuestas para la nueva gestión del gobernador Bordet".



En esa línea Osuna remarcó que la posibilidad de que el gobernador recupere la facultad de fijar la fecha de las elecciones "va a ser muy importante para que la provincia pueda seguir organizada como lo está hasta el momento".