UDA anuncia medidas de fuerza en distintas provincias

Política Docentes privados se declararon en estado de alerta y movilización

Ya se encuentra resuelto un paro de 48 horas en la Provincia de Buenos Aires, los días 30 y 31; como así también paros de 24 horas en las provincias de Misiones y Catamarca. De la misma manera, la UDA anunció un paro del 6 al 10 de agosto en todas las universidades nacionales."Continuamos reclamando que se convoque la paritaria nacional docente para discutir salarios. Su ausencia ha provocado grandes diferencias entre los sueldos docentes de las distintas provincias. Sin embargo, hoy TODOS los salarios docentes del país se encuentran por debajo de la línea de pobreza", manifestó el Secretario General de la UDA y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien además señaló que en varias provincias se abona un salario mínimo inicial de 11.400 pesos, mientras la línea de pobreza acaba de ser determinada en 19.600 pesos."El acuerdo del Gobierno con el FMI no es auspicioso ni para el país, ni especialmente para el ámbito educativo. Solo provocará, como cada vez que intervino este organismo, más ajuste, endeudamiento y crisis, siendo la educación una de las áreas más golpeadas", remarcó Romero, quien también informó que en el plano internacional, además de las acciones que viene llevando adelante ante la OIT, la UDA realizará una comunicación formal a la OCDE (organismo internacional responsable de las pruebas PISA) para que esta institución observe que las políticas que lleva adelante el Gobierno argentino afectan negativamente la educación, llevando al sistema a una situación de crisis.El Secretario General continúo detallando otros distintos frentes de conflicto abiertos en el ámbito educativo por el Gobierno nacional, como la crítica situación que atraviesan las escuelas, en donde cada vez más niños asisten a los comedores escolares, siendo para algunos la única comida de todo el día. "Además, hay una gran baja en la cantidad de alimentación que se brinda y en el valor alimenticio de la misma. Hay provincias que pagan menos de diez pesos por ración de comida. ¿Qué puede comer un chico por esa plata? , señaló Romero, sin dejar de mencionar que todavía en Argentina se dictan clases en "escuelas rancho".Otra de las promesas que el Gobierno viene incumpliendo es la construcción de jardines y salas de tres y cuatro años, un objetivo ampliamente publicitado por el Ministerio de Educación.La cartera de Educación pretende realizar reformas como las previstas en el programa "2030" para la escuela secundaria, el cual no fue debatido con los sindicatos ni con la comunidad educativa. De la misma manera, se proyectan modificaciones en el área de educación técnica que estarían previendo reducciones horarias y presupuestarias. "Esto es más ajuste", afirmó Romero.En el área de educación superior, el desmantelamiento del INFOD (Instituto de Formación Docente) ha generado un importantísimo deterioro que provoca que no se brinde la capacitación necesaria, gratuita y en servicio para los docentes, quienes afrontan la misma costeándola de su magro salario.Romero dedicó un párrafo aparte a la educación universitaria, donde la paritaria de este sector aún continúa abierta. "Ya hace más de dos meses que no es convocada y los docentes todavía siguen cobrando salarios del 2017", sostuvo, y agregó: "La situación aún se agrava más en este sector, porque el Ministerio de Educación de la Nación no gira en término las partidas a estas casas de estudio, provocando graves problemas de funcionamiento".Claramente, el Ministerio de Educación de la Nación viene incumpliendo los presupuestos previstos. Al igual que el año pasado, también este viene subejecutando las partidas."Por estos motivos realizaremos paro en las universidades nacionales del día 6 al 10 de agosto", determinó Romero.