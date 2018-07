Recompensarán a quienes aporten datos para esclarecer delitos aberrantes

La esperanza de la viuda de Grinovero

Sobre los alcances de la ley

"Se promulgó la ley que permitirá que la provincia cuente con un Fondo de dinero destinado a recompensar a quienes aporten datos sobre personas que estén desaparecidas o secuestradas, o incluso, como el caso que impulsó este proyecto, el asesinato de Roque Grinovero registrado en 2003", confirmó a, el diputado Sergio Kneeteman, autor del proyecto de ley que fue impulsado por la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer).De acuerdo a lo que explicó, la provincia, al momento de reglamentar la ley, "tiene que establecer un Fondo, y después cuánto se destinará para caso"."Vamos a tratar que el primer monto que se destine sea para esclarecer el caso Grinovero", adelantó al respecto.Grinóvero falleció luego de varios días de agonía tras recibir un tiro en la cabeza el 7 de diciembre del 2003, mientras se encontraba trabajando de remisero en Ovidio Lagos y Almafuerte, de Paraná."Desde 2012 que trabajamos en este proyecto, y gracias a un montón de personas que me ayudaron porque ya había dicho `dejo todo´, pero hoy se da una caricia al alma que me da esperanzas de seguir", valoró la viuda de Grinovero, Carmen Pienetti ante"Espero poder llegar a un testigo, llegar a un fin, el saber el porqué, y que se dé con el responsable para que pague su condena", apuntó la mujer.Por su parte, el querellante en la causa, Hugo Gemelli, explicó: "Esta causa había generado el interés de implementar un pedido de recompensa porque la causa había quedado en una meseta en distintas líneas de investigaciones. Pero las tramitaciones que se hicieron para recurrir a una recompensa a nivel nacional, se tornaba insuficiente para la expectativa de cualquier testigo"."Sabíamos que había gente que podía llegar a aportar elementos, pero el monto era insuficiente", aclaró el abogado.En la oportunidad, detalló que "la ley está casi reglamentada porque determina qué delitos graves, como homicidios calificados, violencia de género, abusos de menores, y preserva la identidad del testigo"."El monto deberá ser manejado por un Fondo provincial, fijado por el Ministerio de Gobierno, y destinado una vez solicitado por el Ministerio Fiscal, después que se dé certeza del dato. También se determinan las personas que no pueden acceder a la recompensa, el caso de funcionarios se seguridad y aquellos con un grado de consanguinidad de las personas investigadas por el delito".