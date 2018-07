Aguad: "Hay que sacarles a las Fuerzas Armadas la mochila de los años setenta"

El ministro Oscar Aguad defendió la reforma del sistema de Defensa argentino y salió al cruce de los sectores de la oposición que piden que el debate pase por el Congreso. "Hay que sacarles a las Fuerzas Armadas la mochila de los años setenta", pidió el ministro de Defensa de la Nación.El funcionario definió como necesario el cambio en el rol de las FF.AA. "Las hipótesis de conflicto del pasado implicaban la participación de otros Estados. Ya no tenemos enemigos en Latinoamérica, pero sí hay nuevos peligros del siglo XXI: terrorismo internacional, narcotráfico, ciberdefensa", puntualizó Aguad. "La Argentina", anunció, "tiene que armarse para defenderse de amenazas y desafíos nuevos".En ese sentido, salió al cruce de los sectores de la oposición que recurren al recuerdo de la última dictadura militar para invalidar el proyecto oficial."Hay que sacarles a las Fuerzas Armadas la mochila de los años setenta. Hace más de 30 años que estamos viviendo en democracia y no hemos tenido ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas actuaran fuera de lugar", dijo Aguad, en el programa televisivo "A dos voces"."La mayoría de los militares de alto rango tiene 50 años. Algunos no habían nacido en los setenta. Son otras Fuerzas Armadas", agregó el ministro.Además, interpeló a Estela de Carlotto, una de las personalidades que se pronunció en contra de la iniciativa : "Carlotto, ¿usted cree que el país va a atrasar 50 años? Estamos viviendo un siglo nuevo, un tiempo distinto a los años setenta. Y estas Fuerzas Armadas no son las mismas".Por último, se refirió a la marcha de repudio que se prepara para este jueves frente al Ministerio de Defensa. "Es una marcha vacía de contenido: no hay posibilidad de que las FF.AA. actúen en seguridad interior. Las FF.AA. están para la defensa nacional. Y hay que establecer nuevos roles", remarcó Aguad.