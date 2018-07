Los padres de Micaela García cuestionaron el accionar del procurador García

Política El juez Rossi enfrenta la primera audiencia del jury en su contra

Néstor García y Andrea Lescano regresaron a su casa decepcionados por la actitud del Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar García. "Parecía un juicio donde sólo había defensa para Rossi, cuando la sociedad pedía con este jury que se aclaren las cosas", lamentaron los progenitores de Micaela, durante el inicio del Jury.", dijo el papá de Micaela y se sinceró: "Me decepcionó y desilusionó. Parecía un juicio donde sólo había defensa para Rossi, cuando la sociedad pedía con este jury que se aclaren las cosas".Carlos Alfredo Rossi, juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú que liberó anticipadamente a Sebastián Wagner, hoy condenado a perpetua por la violación y el crimen de Micaela en Gualeguay, comenzó a ser enjuiciado este martes por mal desempeño de sus funciones. Fueron siete los pedidos de destitución que se presentaron en su contra.Cuando a Rossi le tocó hablar ante el jurado, dijo que los jueces no tienen "la bola de cristal" para anticipar lo que sucederá ante cada fallo, que los medios lo "demonizaron", que fue víctima de una "condena social" y que el fallo fue del sistema, no suyo.No se lo vio arrepentido de la decisión que tomó (darle la condicional a Wagner). Sí dijo que lamentaba lo que le sucedió a Micaela y que le hubiera gustado no ir a trabajar ese día en el que firmó la sentencia", explicó Néstor.Y agregó que la postura del juez fue "los responsables son otros y yo no tengo nada que ver" y que la esperanza la fue perdiendo con el correr de las horas cuando comenzó a notar que "el defensor del pueblo no tomó la postura que debería, de ser parte acusatoria".A su lado estaba su mujer, Andrea, y ambos coincidieron que la vuelta a casa estuvo signada por el desánimo. "", fue lapidario Néstor y se explayó: "Sobre todo por la actitud que tomó el presidente (Germán Carlomagno) y el resto del tribunal ante el testimonio de la antropóloga, Rita Segato, se reían y la frenaron cuando exponía sobre los antecedentes de la perspectiva de género".La conclusión de Néstor y Andrea tras la primera jornada del jury contra Rossi fue triste:porque era la oportunidad para que la Justicia se empiece a reconciliar con la sociedad entrerriana".