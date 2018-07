Colegio de Abogados de Córdoba tildó de "inconstitucional" proyecto de aborto

A través de una carta que hicieron pública, la institución de juristas cordobeses busca presionar de manera directa a los senadores Carlos Caserio (Justicialista), Laura Rodríguez Machado (Cambiemos) y Ernesto Martínez (Cambiemos), que avalan la despenalización del aborto pero con un texto más moderado que reduce de 14 a 12 semanas el permiso para interrumpir embarazos, en tanto que introducen la objeción de conciencia institucional para que hospitales y clínicas puedan eximirse de practicar ese tipo de intervenciones.



En la misiva, dirigida al presidente de la Legislatura provincial, Oscar González, no solo les piden a los senadores que no acompañen la media sanción que llegó de Diputados sino que además desistan de su proyecto alternativo.



"Instamos a la Legislatura de la provincia a que se instruya a los senadores para no avanzar en un proyecto de ley que no solo se aparta de la ley suprema y de los tratados internacionales, sino que desconoce las diferencias de los que no tienen voz", esgrimieron.



Según fundamentan, "el proyecto de ley es contrario a los principios generales del Derecho que aseguran el derecho a la vida" y permite que se "violen los tratados internacionales de derechos humanos" así como "los derechos y garantías consagrados en la Constitución nacional y de la provincia de Córdoba, y las normas del reciente Código Civil y Comercial de la Nación".



"Al hacer depender la vida del ser humano de las decisiones políticas, el proyecto permite que se excluya las diferencias, especialmente las de los más débiles, como son, en este caso, las personas por nacer", concluyeron.



Por otra parte, un comunicado de la Unidad Pro Vida anunció que profesionales de la salud de las 24 provincias entregarán este jueves un documento a los senadores en el que se exponen las razones que para ellos justifica el rechazo al proyecto de aborto legal.



NA